Matías Almeyda abordó en conferencia de prensa la decisión del chileno Alexis Sánchez de ceder el penal a Isaac Romero en la derrota 3-0 del Sevilla FC ante Levante, subrayando que la elección fue consensuada entre los futbolistas y reflejó problemas de efectividad ofensiva del equipo.

El estratega argentino destacó que Alexis es uno de los lanzadores designados, pero que en ese momento el grupo decidió quién ejecutaría, y además analizó la falta de contundencia que marcó la jornada en La Liga.

⚽ El penal que regaló Alexis e hizo arder Sevilla

Durante la derrota ante Levante por 3-0, el Sevilla recibió un penal que podía acercarlo en el marcador, pero la acción desató un intenso debate. Alexis Sánchez tomó inicialmente el balón para ejecutar, pero finalmente cedió el disparo a Isaac Romero, un canterano que venía con pocas oportunidades claras de gol y que, pese a la confianza de sus compañeros, terminó viendo cómo su lanzamiento fue atajado por el golero australiano Matthew Ryan

Ante la presión mediática y las preguntas de los periodistas, Matías Almeyda fue claro: “Alexis es uno de los encargados de patear penales; son ellos (los jugadores) quienes definen quién va a ejecutar en el campo”, explicó, subrayando que en ese momento fue una decisión interna entre Sánchez y Romero. Almeyda agregó que siempre recalca que“quien patea es el que tiene la responsabilidad y las ganas”, reconociendo también la intervención del portero en el resultado final de la jugada.

📉 Almeyda y la falta de contundencia

Más allá del penal fallado, el técnico argentino enfatizó que ese episodio fue un reflejo de los problemas más amplios que atraviesa el Sevilla: falta de precisión en el último tercio y poca eficacia ofensiva. Almeyda lamentó que, pese a generar varias oportunidades durante el partido, el equipo no logró concretar ninguna acción y terminó sufriendo una goleada en casa que complica su posicionamiento en LaLiga.

El entrenador también hizo hincapié en que la situación anímica y psicológica del plantel es un aspecto que se trabaja a diario y que buscarán recuperar la confianza con trabajo constante, pese a la frustración que genera un resultado tan duro ante un rival teóricamente inferior en la tabla.

😕 La consecuencia del penal regalado por Alexis Sánchez

La decisión de Alexis de cederle el penal a un compañero fue interpretada por algunos medios españoles como un gesto de apoyo a un futbolista que estaba atravesando un mal momento de cara al arco, aunque finalmente terminó siendo un error que se lamentó profundamente en Sevilla y alimentó las críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico.

La goleada ante el colista complicó aún más la campaña del Sevilla, que tras este resultado se ubicó undécimo en la tabla de La Liga con 20 puntos, fuera de la zona de competencias europeas y lejos de los puestos de vanguardia, generando cuestionamientos sobre la continuidad de Matías Almeyda y la necesidad de mejorar rendimiento y regularidad de cara al resto de la temporada.