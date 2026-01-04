El 2026 arranca con urgencias en Andalucía. Sevilla recibe a Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán por LaLiga, en un cruce directo entre equipos que necesitan sumar con rapidez para escapar de la parte baja de la tabla.

Para el público chileno, el foco está puesto en Alexis Sánchez, quien será titular en un partido que puede marcar su inicio de año en Europa. El delantero aparece como una de las cartas ofensivas del equipo de Matías Almeyda, en un contexto donde cada actuación comienza a pesar en su futuro.

El cuadro en el que milita el Niño Maravilla, y Gabriel Suazo, llega golpeado, pero con la obligación de reaccionar. El conjunto hispalense viene de caer ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un duelo donde compitió, pero no logró sumar. Con 20 puntos en 17 partidos, el equipo de Almeyda necesita comenzar el año ganando para afianzarse en la zona media y alejar cualquier fantasma de la lucha por la permanencia.

⏱️ Sevilla vs Levante, minuto a minuto

📣 Sigue el EN VIVO, el rendimiento de Alexis Sánchez y todas las novedades del fútbol internacional en AlAireLibre.cl.