Sevilla vuelve al Ramón Sánchez-Pizjuán con la urgencia de empezar el año con un triunfo. El equipo dirigido por Matías Almeyda recibe a un necesitado Levante en un duelo directo por escapar de la parte baja de la tabla, en un contexto donde cada punto comienza a pesar más de la cuenta.

Para el público chileno, el foco está puesto en Alexis Sánchez, quien será titular en el primer partido del 2026. El delantero aparece como una de las principales cartas ofensivas de un Sevilla golpeado por las bajas, como la de Gabriel Suazo, y que necesita jerarquía para no volver a caer en un escenario de riesgo.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Levante EN VIVO en Chile?

El partido entre Sevilla FC y Levante UD será transmitido en Chile a través de:

ESPN

Disney+ Premium (streaming oficial de LaLiga)

Ambas señales contarán con cobertura completa desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Levante por LaLiga?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 4 de enero de 2026

⏰ 10:00 horas de Chile

🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Horario ideal para la audiencia chilena, con Alexis Sánchez como protagonista desde el arranque.

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Levante EN VIVO ONLINE?

El partido podrá verse de manera online y en directo a través de:

Disney+ Premium

ESPN App / ESPN Play

Las plataformas permiten seguir el encuentro desde Smart TV, celular, tablet o computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Levante?

El minuto a minuto, estadísticas en tiempo real, jugadas clave y el seguimiento completo a Alexis Sánchez estarán disponibles gratis en:

👉 AlAireLibre.cl (cobertura en vivo, jugada a jugada)

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Levante?

Sí. Alexis Sánchez será titular en el duelo ante Levante. El chileno aparece como pieza clave en el esquema de Almeyda, especialmente ante la ausencia de otros atacantes. En un año donde su futuro vuelve a estar bajo la lupa, cada partido se transforma en una señal.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Sevilla vs Levante?

No. Gabriel Suazo quedó descartado por lesión. El lateral chileno sufre una nueva dolencia física y no fue considerado para este compromiso, por lo que Sevilla deberá reordenar su banda izquierda.

📊 Los números de Sevilla vs Levante antes del partido

🔴 Sevilla – LaLiga 2025/26

20 puntos en 17 partidos

24 goles a favor / 26 en contra

Décimo lugar en la tabla

🔵 Levante – LaLiga 2025/26

10 puntos en 16 partidos

Colista del torneo

17 goles a favor / 29 en contra

Debut oficial del DT Luís Castro

🔴 Formación de Sevilla vs Levante

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso, Agoumé, Mendy, Sow, Peque y Alexis Sánchez.

Levante (DT: Luís Castro)

Matt Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela, Pampín; Kevin Arriaga, Iker Losada, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Tounde e Iván Romero.

📈¿Cómo llegan Sevilla vs Levante al duelo?

🔵 Sevilla

Cierra 2025 con sensaciones irregulares

Necesita sumar para alejarse de la zona peligrosa

Varias bajas: Suazo, Adams, Ejuke, Vargas, Marcao

Alexis será titular y referencia ofensiva

🔵 Levante

Viene de ocho fechas sin ganar

Colista del torneo

Estrena técnico: Luís Castro

Urgido de puntos para soñar con la salvación

📰 EN RESUMEN

Sevilla vs Levante se juega el domingo 4 de enero

El partido comienza a las 10:00 horas en Chile

Transmiten ESPN y Disney+ Premium

Alexis Sánchez será titular

Gabriel Suazo quedó fuera por lesión

Duelo clave por escapar de la zona baja

📣 Sigue Sevilla vs Levante EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, estadísticas y todo el foco puesto en Alexis Sánchez y el interés del público chileno en LaLiga.