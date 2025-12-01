Desde la salida de Ricardo Gareca y el cierre del fracasado proceso clasificatorio al Mundial de 2026, el gran anhelo de Pablo Milad y la ANFP es convencer a Manuel Pellegrini para que tome a la Selección Chilena y, de cierta forma, reforme todo el fútbol chileno.

Esa ilusión se rompió la semana pasada, cuando el Betis anunció la renovación con el DT chileno por un año y medio más.

Uno que no pierde la esperanza de que Pellegrini llegue a Chile es uno de los pilares de la Generación Dorada y cree que podríamos verlo con el buzo de La Roja en el mediano plazo.

🦅Bravo espera ver a Pellegrini en La Roja

En el marco de su gira de despedida, Claudio Bravo, capitán histórico de la Selección Chile y bicampeón de América, habló de la opción de que Manuel Pellegrini se haga cargo de La Roja.

“Yo suelo hablar con Manuel muy seguido. Conozco cómo funciona, conozco como él piensa. A día de hoy se ve se ve lejana la posibilidad, pero siempre existe esa espinita de o esa semillita de ilusión de poder tenerlo trabajando dentro de nuestra selección”, le dijo Bravo a Teletrece en Temuco.

Claudio Bravo desarrolló un vínculo muy cercano con Pellegrini después de que ambos coincidieron en el Betis entre el año 2020 y 2024, por lo que sus palabras reflejan que Pellegrini si piensa en tomar a Chile a partir del 2027.

“Creo que es de las personas más importantes dentro de la historia de nuestro fútbol, qué mejor que él sea el técnico de nuestra selección en un futuro no muy lejano”, agregó Bravo.

“Me encantaría verlo en la Selección. Si me pide ayuda, feliz le iría a colaborar en lo que él quiera”, cerró el Capitán América.

📅 ¿Cuándo podría venir Pellegrini a La Roja?

Manuel Pellegrini renovó contrato con el Betis hasta el 2027, por lo que el DT chileno estaría libre para pensar en La Roja desde julio de ese mismo año. Parece una eternidad, pero no es algo tan malo para la Selección Chilena.

La Conmebol iniciará las clasificatorias al mundial de 2030 en el segundo semestre de 2027 y la Copa América se jugará en 2028, por lo que los tiempos dan para que Pellegrini alcance a llegar y trabajar de buena manera.

Con esto, es muy probable que Nicolás Córdova siga al mando de la selección chilena por un año y medio más.