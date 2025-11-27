La teleserie de Manuel Pellegrini con La Roja está lejos de tener un final feliz, ya que este jueves el Ingeniero desmintió una versión de Pablo Milad y se alejó aún más de la Selección Chilena.

Pellegrini está muy enfocado en Real Betis y si bien no ha confirmado su continuidad en el club, todos los caminos indican que eso ocurrirá y que hay posibilidades de que su destino nunca coincida con el de Chile.

🗣️ La respuesta de Pellegrini a Milad y La Roja

En las últimas horas, Pablo Milad le dijo a TNT Sports que habían “tenido algún tipo de comunicación” con Manuel Pellegrini, algo que el DT desestimó por completo en conferencia de prensa, al igual que la visita de un staff de La Roja.

“Ni he conversado con el presidente (Milad) ni ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, estoy muy contento y comprometido con el Betis en España”, señaló Pellegrini tras la victoria de su equipo en la Europa League.

Después, añadió: “También he dicho que me gustaría mucho terminar dirigiendo una selección en un Mundial o Copa América, pero en este momento no es trascendental la situación mía, sino el partido del domingo en el derbi (con Sevilla).

🇨🇱 La Roja debe pensar en otros candidatos para DT

Así las cosas, parece necesario que la ANFP apure la decisión de contratar a otro director técnico, donde hay varias opciones que se mantienen sobre la mesa, aunque algunos con contrato vigente en sus clubes.

La primera opción es la de Nicolás Córdova, DT interino de La Roja en este momento, el que ha tenido resultados irregulares en el equipo, aunque ya tiene tres victorias seguidas en duelos amistosos, pero ninguna a nivel oficial.

Gustavo Álvarez es otro candidato natural, aunque tiene contrato en U de Chile. De todas maneras, se ve difícil su continuidad por algunas diferencias con la dirigencia de Azul Azul, por lo que la opción crece.

Esteban González, obviamente, es un nombre que gusta en los hinchas, merced a la histórica campaña que ha desarrollado con Coquimbo Unido, que ya tiene al equipo como campeón y a las puertas de dos récords: el equipo con más triunfos en la historia y el monarca con más puntos del Campeonato Nacional.