El ambiente en Andalucía ya se siente eléctrico. Este domingo, el clásico entre Sevilla FC y Real Betis tomará protagonismo en La Liga y tendrá a tres chilenos en el centro de la escena: Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Manuel Pellegrini. Dos en cancha, el otro desde el banco, pero todos con protagonismo asegurado.

Será el primer derbi sevillano para el Maravilla con la camiseta del Sevilla, y en la previa, el tocopillano envió un mensaje que no pasó desapercibido. Un llamado claro, directo y cargado de simbolismo para la hinchada local, de cara al entrenamiento abierto que tendrá lugar este sábado.

🔥 Alexis Sánchez pidió el apoyo total de la hinchada del Sevilla

En conversación con el sitio oficial del club, Alexis dejó un mensaje que encendió los ánimos:“Espero que la gente del Sevilla venga a apoyar a sus guerreros, que van a jugarse la vida este domingo”, expresó.

El delantero recordó experiencias pasadas en otros clásicos, pero subrayó que aún no ha vivido uno como local en el Sánchez-Pizjuán. Y ese debut lo quiere hacer con el estadio repleto, como símbolo de respaldo total a los jugadores.

⚔️ Un clásico andaluz con sabor chileno y tensión alta

El duelo entre Sevilla y Real Betis es uno de los clásicos más calientes del fútbol español. Esta vez, se juega mucho más que el orgullo: ambos equipos necesitan sumar para escalar en la tabla de posiciones.

Además del debut de Alexis en el derbi, estará enfrente Manuel Pellegrini, que ya conoce estos partidos y busca repetir triunfos pasados. El cruce de figuras chilenas sólo añade más condimento a un partido que ya arde.

🗣️ @Alexis_Sanchez tiene un mensaje para todos vosotros. ¡Nos vemos mañana en el último entrenamiento en Nervión, sevillistas! 💪🤍❤️#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 28, 2025

🕛 Fecha, hora y dónde ver el Sevilla vs Betis

El encuentro entre Sevilla y Real Betis se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Será válido por la fecha 14 de La Liga de España y se podrá ver a través de señales internacionales como DSports (canales 610 / 1610)

Este clásico puede marcar un punto de inflexión para Alexis, que busca consolidarse como referente en el Sevilla tras un inicio de temporada marcado por lesiones y rotaciones.

🆚 Sevilla FC vs Real Betis

🗓️ Domingo 30 de noviembre

🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

🏆 Fecha 14, Liga Española

⌚ 12:15 horas

📺 DSports (canales 610 / 1610)

📲 DGO (streaming oficial)

🖥️ Alairelibre.cl (cobertura en vivo, jugada a jugada)