El Betis de Manuel Pellegrini tiene un partido muy importante ante el Utrecht por la Europa League.

El conjunto sevillano marcha en la novena posición en la fase de liga del torneo con 8 puntos, y se les está escapando la clasificación directa a los octavos de final por diferencia de gol.

Por esta razón los de Pellegrini buscarán vencer a los neerlandeses esta tarde en su casa.

El Utrecht también tiene tarea, es de los peores equipos del torneo, pero matemáticamente aún puede aspirar a un cupo de playoff y para conseguirlo debe vencer al Betis.

Betis vs Utrecht se jugará en La Cartuja desde las 17:00 horas.

⏱️Betis vs Utrecht, minuto a minuto