LaLiga entra en un punto en el que cada detalle marca diferencias, y para el público chileno la gran noticia es el regreso de Alexis Sánchez. El delantero superó sus molestias musculares y vuelve a estar disponible justo cuando el Sevilla necesita respuestas ofensivas para escalar hacia puestos de copas. Este lunes frente al Espanyol, el equipo de Matías Almeyda se juega más que tres puntos.

El reintegro del “Niño Maravilla” llega en un momento decisivo: Espanyol defiende el top 6 y Sevilla quiere meterse en zona europea antes del derbi andaluz. Con Gabriel Suazo también en la convocatoria y afianzado como titular, el choque en Barcelona toma un tinte especial para Chile, que sigue cada minuto de sus dos representantes en una temporada donde ambos están siendo protagonistas.

📺 ¿Qué canal transmite Espanyol vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El duelo será televisado este lunes 24 de noviembre y podrá verse en Chile a través de DGO, Amazon Prime Video y las señales de DSports. Todas transmiten el partido desde el RCDE Stadium con cobertura en vivo y en alta definición, por lo que cualquier espectador podrá seguirlo sin problema desde TV o streaming.

DGO (streaming oficial)

Amazon Prime Video (en vivo y en alta definición)

DSports (canales 610 / 1610)

🕒 ¿A qué hora juega Espanyol vs Sevilla por LaLiga?

El encuentro está programado para las 17:00 horas de Chile, en Barcelona. Se juega en el RCDE Stadium y tendrá como árbitro a Miguel Sesma Espinosa. Es un choque clave para ambos clubes en la lucha por puestos europeos.

📆 Lunes 24 de noviembre de 2025

⏰ 17:00 horas de Chile

🏟️ RCDE Stadium

📡 ¿Dónde ver Espanyol vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

Quienes prefieran seguirlo por internet podrán hacerlo mediante DGO o Amazon Prime Video. Ambas plataformas tienen los derechos de LaLiga en Chile y permiten ver el partido en cualquier dispositivo: teléfono, tablet, Smart TV o computador. Solo basta ingresar a la app, buscar Espanyol vs Sevilla y seguir la transmisión en vivo.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Espanyol vs Sevilla?

El minuto a minuto gratuito estará disponible en AlAireLibre.cl, con todas las jugadas importantes, estadísticas en tiempo real y el detalle completo de la actuación de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

📺 ¿Dónde ver Espanyol vs Sevilla por DSports?

La señal de DSports tendrá transmisión completa del partido, tanto en su canal principal (610/1610) como en DSports 2 (612/1612). Es una opción ideal para quienes siguen el torneo directamente por televisión.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Espanyol vs Sevilla?

Sí, Alexis vuelve a estar disponible después de superar su molestia muscular. Pese a no ver acción en los últimos encuentros de los Nervionenses, el nacido en Tocopilla tiene los siguientes números: suma 389 minutos en LaLiga, con siete partidos disputados, tres titularidades, dos goles (uno de penal) y una asistencia. Ha generado cinco pases clave y mantiene una precisión de pases del 71,5%. Para Almeyda es un recurso determinante tanto por liderazgo como por impacto ofensivo, por lo que su regreso llega justo a tiempo para un partido que puede mover la tabla.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Espanyol vs Sevilla?

Gabriel Suazo será nuevamente titular como lateral izquierdo. El chileno atraviesa un nivel muy sólido: diez partidos jugados, nueve desde el arranque, más de 830 minutos en cancha y una influencia creciente tanto en defensa como en salida. Registra una asistencia, 18 pases clave, 10 centros buenos y un notable 85% de precisión en los pases. A eso se suman 32 entradas ganadas y 12 intercepciones, que lo confirman como uno de los laterales más confiables del torneo.

📊 Los números de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

Estadística Alexis Sánchez Gabriel Suazo Partidos jugados 7 10 Minutos jugados 389 839 Titularidades 3 9 Goles 2 0 Asistencias 1 1 Remates al arco 2 0 Centros exitosos 1 10 Precisión de centro (%) 20% 41.7% Pases precisos 93 335 Precisión de pases (%) 71.5% 85% Pases clave 5 18 Entradas ganadas 4 32 Éxito en entradas (%) 50% 78% Intercepciones 1 12 Faltas recibidas 7 3 Amarillas 0 3

🔴 La formación probable de Espanyol vs Sevilla

RCD Espanyol (DT: Manolo González)

Dmitrović; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Milla, Pol Lozano, Urko González, Dolan; Edu Expósito; Roberto Fernández.

🔴 La formación probable de Sevilla vs Espanyol

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Kike Salas, Castrín, Suazo; Juanlu, Sow, Mendy, Alfon González; Vargas, Adams, Alexis Sánchez.

📈 ¿Cómo llegan Espanyol y Sevilla a la Jornada 13?

Espanyol llega sexto, con 18 puntos y la misión de recuperar terreno tras dos derrotas seguidas. Ha hecho fuerte su localía: 13 de sus puntos los obtuvo en Barcelona. Llega golpeado por la baja de Javi Puado.

Sevilla aparece noveno con 16 puntos, pero viene de un triunfo reparador ante Osasuna que cortó una mala racha. Con Alexis y Suazo de vuelta, el equipo de Almeyda aspira a meterse en zona europea: una victoria puede dejarlo sexto. En el historial, Espanyol no derrota a Sevilla desde la temporada 2017/18.

