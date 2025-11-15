Alexis Sánchez se perdió los últimos tres partidos del Sevilla por molestias físicas. Sin embargo, a pocos días del clásico andaluz contra el Real Betis de Manuel Pellegrini, su nombre vuelve a sonar con fuerza. Matías Almeyda, DT del Sevilla, entregó señales positivas sobre la recuperación del delantero chileno.

En diálogo con Radio Marca, dejó abierta la posibilidad de que Alexis vuelva justo para uno de los partidos más importantes del calendario.

🩺 Alexis Sánchez se acerca a su retorno más esperado en Sevilla

“Esperamos tenerlos a todos para el derbi”, dijo Almeyda, en referencia a Alexis Sánchez y César Azpilicueta, quienes también están en proceso de recuperación. El técnico fue cauto pero optimista: “Están en esa rehabilitación rápida que hay que manejar con cuidado, porque si se apuran, pueden quedar fuera más tiempo”.

El clásico sevillano está programado para el domingo 30 de noviembre y la presencia de Alexis Sánchez sería un golpe anímico para los de Almeyda.

🧠 El análisis de Almeyda sobre el presente de Sevilla

Pese a las lesiones, como la de Alexis que no le ha dado continuidad en la temporada, Almeyda hizo un balance mesurado del inicio de temporada: “Soy exigente. Satisfecho cuando eres campeón, lo demás lo vas arreglando”, aseguró. Sobre el rendimiento actual, apuntó: “Hay muchos equipos por debajo nuestro. Estamos compitiendo y ese es el camino”.

El argentino, que también cuenta con Gabriel Suazo en su plantel, dejó en claro que su vara es alta y que no basta con competir: el objetivo es ganar.

🛑 Fechas FIFA, la molestia de Almeyda por los parones

El entrenador también tuvo palabras críticas para el calendario. “No me gustan los parones”, dijo de manera tajante. “Viene un clásico, tiempos lindos para disfrutar y prepararlos bien… y estos cortes no ayudan. El fútbol tiene que seguir. Modifiquen las fechas”, lanzó Almeyda, sin filtro.

Considerando que Gabriel Suazo jugó los 90 minutos en la victoria de Chile sobre Rusia y queda el duelo ante Perú.