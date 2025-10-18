Sevilla sufrió una dura derrota como local frente a Mallorca, y una de las grandes incógnitas que dejó el partido fue la suplencia de Alexis Sánchez. El delantero chileno, habitual titular, sólo ingresó en los últimos minutos del compromiso, encendiendo las dudas entre los fanáticos y medios españoles.

El entrenador del elenco andaluz, Matías Almeyda, se refirió a la situación del tocopillano y aclaró el problema que forzó su decisión. Alexis ingresó a los 71′, pero poco pudo hacer para evitar el tropiezo.

⚠️ Almeyda confirma molestia nerviosa en Alexis

El técnico del Sevilla explicó que Sánchez presentó una molestia el día anterior al partido. “Tuvo un problemita en el nervio”, señaló Almeyda, y agregó que, por precaución, prefirieron que comenzara en la banca. La ausencia del chileno desde el arranque se notó, especialmente en los momentos en que el equipo careció de peso ofensivo y experiencia para manejar el partido.

📉 Sevilla cae de local y agrava su crisis

El conjunto sevillano cayó 3-1 ante Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido que dejó más preguntas que respuestas. Gabriel Suazo fue titular y jugó los 90 minutos, aunque recibió críticas por su desempeño en defensa.

Almeyda no ocultó su frustración tras el partido. “Cuando perdonas, das vida al rival. Y nuestros errores infantiles terminaron en goles”, dijo el DT, visiblemente molesto.

🧠 Alexis y Azpilicueta, las ausencias que pesaron

Además del chileno, Matías Almeyda lamentó no haber contado con César Azpilicueta, otro referente del plantel. “Son dos muchachos que dan jerarquía y manejo de tiempos. Se notó su falta”, explicó el estratega. Ambas bajas coincidieron con un partido que Sevilla dominó en partes, pero no supo cerrar.

