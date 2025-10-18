Gabriel Suazo vivió una de sus peores jornadas desde su llegada a La Liga. El ex Colo Colo fue criticado duramente por medios españoles tras la derrota del Sevilla por 3-1 ante Mallorca, en un partido donde su segundo tiempo fue calificado como “desastroso”.

Una pérdida en la salida, dos fallas de marca y una serie de errores tácticos sellaron una tarde para el olvido del chileno. Las calificaciones no dejaron espacio a matices: fue el peor evaluado del equipo y señalado como el inicio de la debacle.

🔴 El error de Suazo que cambió el rumbo del partido

En el minuto 67, con el marcador 1-0 a favor de Sevilla, Suazo perdió un balón en la salida que terminó en el empate de Mallorca. Ese error marcó el quiebre del encuentro: de ahí en adelante, el equipo se desplomó y Suazo quedó expuesto en los dos goles posteriores.

Los medios sevillanos no dudaron en ponerlo como el peor del partido y el responsable de la voltereta como local. La peor nota vino desde El Desmarque, que le dio un 2/10: “Estaba cuajando un partido de muchísimo oficio que tiró al contenedor fallando en todas las jugadas de los goles mallorquinistas. Reventado“.

🛑 Alexis Sánchez entró, pero no pudo revertir el colapso

Alexis Sánchez ingresó en el complemento cuando Sevilla ya mostraba señales de colapso. Según El Desmarque, el tocopillano “salió para arreglar un desaguisado que ya no tenía solución”.

Estadio Deportivo comentó que “entró con ganas y trató de reactivar el ataque sevillista en plena depresión, pero no logró completar ninguna jugada”. En resumen, su participación fue neutra y no influyó en el resultado final.