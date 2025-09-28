El Sevilla consiguió un importante triunfo por 1-0 en su visita al Rayo Vallecano en la séptima jornada de La Liga de España, con participación destacada de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Tras el encuentro, el lateral izquierdo formado en Colo Colo compartió sus sensaciones y destacó la fortaleza del grupo en un partido que no fue sencillo.

⏹️¡LOS TRES PUNTOS SE VIENEN PARA SEVILLA! 🤍❤️#RayoSevilla pic.twitter.com/9F7s5s46dA — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 28, 2025

❓ ¿Qué dijo Gabriel Suazo tras la victoria del Sevilla?

El defensor chileno reconoció que el duelo fue complejo por la presión del rival, pero valoró la actitud que mostró el plantel. “Sabíamos que era un partido complicado, ellos ejercen una buena presión siempre. Nuestro partido no fue el mejor, pero estuvimos ahí con actitud y teniendo el cero en nuestro arco, podríamos tener una ocasión para ganarlo y así fue”, declaró en Zona Mixta.

Para Suazo, la clave estuvo en la solidez defensiva y la paciencia del equipo, que esperó el momento justo para golpear.

🔴 ¿Cómo está el ambiente dentro del vestuario del Sevilla?

El lateral reveló que el triunfo fortaleció la confianza interna y que actualmente se vive un clima muy positivo. “Hoy, dentro del vestuario hay una energía positiva que se respira en el ambiente y cuando eso pasa al final estos partidos en vez de terminar a cero o uno a cero en contra, termina a favor”, agregó.

Suazo recalcó además su compromiso con el grupo: “Siempre quiero ayudar a mis compañeros, adentro como afuera de la cancha”.

🇨🇱 Chilenos protagonistas en el fútbol español

Con este resultado, el Sevilla alcanzó los 10 puntos en la tabla de La Liga y por ahora es octavo, confirmando la relevancia de los jugadores chilenos en el equipo. Tanto Suazo como Alexis Sánchez fueron titulares y dejaron una buena impresión de cara al próximo desafío frente al Barcelona.

🔗 En Al Aire Libre puedes encontrar todas las noticias relacionadas con los futbolistas chilenos en el exterior.