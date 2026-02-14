Sevilla vs Alavés se enfrentan este sábado 14 de febrero a las 14:30 horas de Chile por la fecha 24 de LaLiga 2025-26, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El encuentro es un choque directo en la parte baja de la tabla y tiene especial atención para el público chileno por la presencia de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El conjunto andaluz marcha 13° con 25 puntos (7 triunfos, 4 empates y 12 derrotas), apenas tres unidades por sobre la zona de descenso. Viene de igualar 1-1 ante Girona y necesita un triunfo que le dé oxígeno en una campaña marcada por la irregularidad.

Alavés, en tanto, también suma 25 unidades y se ubica 14°, con peor diferencia de gol. Llega golpeado tras caer 0-2 ante Getafe y sabe que una derrota puede complicarlo seriamente en la lucha por la permanencia.

En el plano individual, Gabriel Suazo ha logrado continuidad y liderazgo en el lateral izquierdo, mientras que Alexis Sánchez atraviesa un momento de dudas, con escasa titularidad en 2026 y crecientes cuestionamientos en la prensa española.

⚽ Sevilla vs Alavés, minuto a minuto

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 24
Sevilla
14/02/2026 14:30
1
0
Primera parte Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville
Alavés
  • Djibril Sow 42′
  • Juanlu Sanchez 2′
42 ‘
Sevilla
Gol regular : Djibril Sow
16 ‘
Sevilla
2da Tarjeta amarilla : Juanlu Sanchez
2 ‘
Sevilla
Tarjeta amarilla : Juanlu Sanchez
[ +3 ‘ ] Saque de portería para Sevilla.
[ +2 ‘ ] Alavés saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ] Kike Salas rechaza con éxito el disparo.
[ +2 ‘ ] Un remate de Antonio Martinez es rechazado.
[ +2 ‘ ] Un jugador de Alavés envía un pase largo al área contraria.
[ +2 ‘ ] Tanguy Nianzou alivia la presión con un despeje.
[ +2 ‘ ] Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
[ +1 ‘ ] Alavés tiene el control del balón.
[ +1 ‘ ] Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.
[ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.
Mano de Youssef Enriquez.
Posesión de balón: Sevilla: 38 %, Alavés: 62 %.
Saque de portería para Sevilla.
Alavés tiene el control del balón.
¡G O O O O O O L! – Djibril Sow (Sevilla) marca con un remate con la pierna derecha que es desviado batiendo al portero.
Facundo Garces alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.
Alavés tiene el control del balón.
Tanguy Nianzou alivia la presión con un despeje.
Alavés intenta crear peligro.
César Azpilicueta regresa al campo.
Jon Pacheco Alavés intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Sevilla: 42 %, Alavés: 58 %.
Se reanuda el partido.
César Azpilicueta se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
César Azpilicueta está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El árbitro pita tiro libre a Lucas Boye (Alavés) por zancadillear a Lucien Agoume.
Sevilla tiene el control del balón.
Denis Suárez alivia la presión con un despeje.
Antonio Martinez se impone a Akor Adams en un duelo aéreo.
Saque de portería para Sevilla.
Alavés tiene el control del balón.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Sevilla.
Posesión de balón: Sevilla: 40 %, Alavés: 60 %.
REVISIÓN del VAR finalizada – No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Se reanuda el partido.
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.
Jon Pacheco Alavés intercepta un centro dirigido al área.
Facundo Garces (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Neal Maupay.
Saque de portería para Sevilla.
Akor Adams alivia la presión con un despeje.
Alavés tiene el control del balón.
Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Alavés: 57 %.
El árbitro pita tiro libre a Kike Salas (Sevilla) por zancadillear a Lucas Boye.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Alavés tiene el control del balón.
Jon Pacheco alivia la presión con un despeje.
Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Alavés inicia un contraataque.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Facundo Garces (Alavés) hace un disparo que va desviado.
Lucien Agoume rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Youssef Enriquez es rechazado.
Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Denis Suárez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.
Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Alavés: 53 %.
Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.
Centro de Denis Suárez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.
Carles Alena crea una ocasión de gol para su compañero.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Lucien Agoume alivia la presión con un despeje.
Nahuel Tenaglia (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Neal Maupay.
Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.
Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.
Alavés tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Denis Suárez.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Jon Pacheco alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.
Mano de Youssef Enriquez.
Posesión de balón: Sevilla: 49 %, Alavés: 51 %.
Falta de Nemanja Gudelj (Sevilla) por dar un codazo a Antonio Blanco.
Djibril Sow alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Jon Pacheco se impone a Akor Adams en un duelo aéreo.
Carles Alena es penalizado por empujar a Neal Maupay
Se reanuda el partido.
Youssef Enriquez está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
¡EXPULSIÓN! – Juanlu Sanchez ve la segunda amarilla y debe abandonar el campo.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juanlu Sanchez sobre Youssef Enriquez.
Sevilla tiene el control del balón.
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
Centro de Youssef Enriquez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.
Posesión de balón: Sevilla: 50 %, Alavés: 50 %.
Alavés tiene el control del balón.
Falta de Lucien Agoume (Sevilla) por dar un codazo a Antonio Blanco.
Saque de portería para Alavés.
Akor Adams remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Tanguy Nianzou alivia la presión con un despeje.
Alavés intenta crear peligro.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Antonio Martinez es penalizado por empujar a Nemanja Gudelj
Alavés tiene el control del balón.
Tanguy Nianzou alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Sevilla: 57 %, Alavés: 43 %.
Fuera de juego señalado a Gabriel Suazo (Sevilla).
El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Antonio Martinez.
Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.
Mano de Calebe.
Alavés saca de banda en su mitad del campo.
Facundo Garces rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Akor Adams es rechazado.
Centro de Juanlu Sanchez Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Denis Suárez alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
Jon Pacheco se impone a Akor Adams en un duelo aéreo.
Calebe se impone a Gabriel Suazo en un duelo aéreo.
Se reanuda el partido.
REVISIÓN del VAR finalizada – No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Posesión de balón: Sevilla: 25 %, Alavés: 75 %.
VAR – ¡TARJETA! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Sevilla.
El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.
El árbitro no tolera las protestas de Juanlu Sanchez, que termina recibiendo la amonestación.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juanlu Sanchez sobre Youssef Enriquez.
Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.
Alavés tiene el control del balón.
Facundo Garces alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.
Kike Salas alivia la presión con un despeje.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Día soleado, perfecto para el fútbol.
Alavés saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Sevilla
3-5-2
Odysseas Vlachodimos 1
Odysseas
Vlachodimos
Tanguy Nianzou 5
Tanguy
Nianzou
Nemanja Gudelj 6
Nemanja
Gudelj
Kike Salas 4
Kike
Salas
César Azpilicueta 3
César
Azpilicueta
Juanlu Sanchez 16
Juanlu
Sanchez
Lucien Agoume 18
Lucien
Agoume
Djibril Sow 20
Djibril
Sow
Gabriel Suazo 12
Gabriel
Suazo
Neal Maupay 17
Neal
Maupay
Akor Adams 9
Akor
Adams
  • Entrenador
  • 0
    Matias Almeyda
  • Lesionados
  • 11
    Ruben Vargas
  • 24
    Adnan Januzaj
  • 32
    Andres Castrin
  • 23
    Marcao
  • 36
    Oso
  • Suplentes
  • 13
    Oerjan Haaskjold Nyland
  • 2
    Jose Angel Carmona
  • 22
    Federico Gattoni
  • 15
    Fabio Cardoso
  • 19
    Batista Mendy
  • 21
    Chidera Ejuke
  • 29
    Miguel Angel Sierra
  • 14
    Gerard Fernandez
  • 8
    Joan Jordán
  • 28
    Manu Bueno
  • 7
    Isaac Romero
  • 10
    Alexis Sánchez
Alavés
4-4-2
Antonio Sivera 1
Antonio
Sivera
Nahuel Tenaglia 14
Nahuel
Tenaglia
Jon Pacheco 5
Jon
Pacheco
Youssef Enriquez 3
Youssef
Enriquez
Calebe 20
Calebe
Antonio Blanco 8
Antonio
Blanco
Denis Suárez 4
Denis
Suárez
Carles Alena 10
Carles
Alena
Antonio Martinez 11
Antonio
Martinez
Lucas Boye 15
Lucas
Boye
Facundo Garces 2
Facundo
Garces
  • Entrenador
  • 0
    Eduardo Coudet
  • Lesionados
  • 23
    Carlos Protesoni
  • 9
    Mariano Diaz
  • 16
    Ville Koski
  • 22
    Ibrahim Diabate
  • Suspendidos
  • 17
    Jonny Otto
  • Suplentes
  • 13
    Raúl Fernández
  • 24
    Victor Parada
  • 19
    Pablo Ibanez
  • 18
    Jon Guridi
  • 21
    Abderrahman Rebbach
  • 6
    Ander Guevara
  • 34
    Aitor Manas
  • 7
    Angel Perez
7
Faltas Cometidas
8
8
Saques de Banda
10
1
Fuera de Juego
0
4
Centros
5
38
Posesión de Balón
62
1
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
1
1
Tiros Bloqueados
2
1
Tiros a Puerta
0
0
Contraataques
1
0
Corners
1
1
Tarjetas Rojas
0
1
Goles
0
6
Saques de Portería
1
3
Atención Médica
1
0
Sustituciones
0
0
Asistencias
0
8
Tiros Libres
8
0
Paradas
0
3
Intentos de Gol
3
0
Asistencias 1ª Mitad
0
6
Saques de Portería 1ª Mitad
1
0
Contraataques 1ª Mitad
1
3
Atención Médica 1ª Mitad
1
4
Centros 1ª Mitad
5
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
1
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
2
0
Paradas 1ª Mitad
0
8
Tiros Libres 1ª Mitad
8
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
1
38
Posesión de Balón 1ª Mitad
62
1
Goles 1ª Mitad
0
3
Intentos de Gol 1ª Mitad
3
8
Saques de Banda 1ª Mitad
10
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
ALA 1 – 0 SEV 17/12/2025
ALA 1 – 2 SEV 20/09/2025
SEV 1 – 1 ALA 20/04/2025
ALA 2 – 1 SEV 20/09/2024
SEV 2 – 3 ALA 12/01/2024