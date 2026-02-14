Sevilla vs Alavés se enfrentan este sábado 14 de febrero a las 14:30 horas de Chile por la fecha 24 de LaLiga 2025-26, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El encuentro es un choque directo en la parte baja de la tabla y tiene especial atención para el público chileno por la presencia de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El conjunto andaluz marcha 13° con 25 puntos (7 triunfos, 4 empates y 12 derrotas), apenas tres unidades por sobre la zona de descenso. Viene de igualar 1-1 ante Girona y necesita un triunfo que le dé oxígeno en una campaña marcada por la irregularidad.

Alavés, en tanto, también suma 25 unidades y se ubica 14°, con peor diferencia de gol. Llega golpeado tras caer 0-2 ante Getafe y sabe que una derrota puede complicarlo seriamente en la lucha por la permanencia.

En el plano individual, Gabriel Suazo ha logrado continuidad y liderazgo en el lateral izquierdo, mientras que Alexis Sánchez atraviesa un momento de dudas, con escasa titularidad en 2026 y crecientes cuestionamientos en la prensa española.

