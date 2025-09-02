A casi 48 horas se encuentra la selección chilena de enfrentar a Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, y si bien el combinado nacional ya está eliminado, bien vienen estos dos últimos partidos para poner a prueba a la nueva camada de jugadores que trabajan bajo las órdenes de Nicolás Córdova.

Córdova fue confirmado como interino para dirigir en este cierre de La Roja en las Clasificatorias, donde una de sus principales medidas fue hacer una lista de convocados llena de caras nuevas y otros que vienen tomando la posta desde hace un par de años, prescindiendo totalmente de la Generación Dorada.

Y este martes, fue Gabriel Suazo quien se refirió a cómo ha sido trabajar con Córdova y respondió a su deseo de entrenador que deba recoger el guante pensando en la etapa que iniciará desde el próximo año 2026.

👀 Gabi Suazo no duda sobre quién debe ser el nuevo entrenador de La Roja

En rueda de prensa previo al encuentro con Brasil, Gabriel Suazo eligió a quién debe ser el sucesor de Ricardo Gareca en la banca de la selección.

“Yo no soy quien decide quién continúa o toma el timón, pero sinceramente, para mí con el mayor de los respetos por otros técnicos, me encantaría que Nico (Córdova) pueda continuar, porque confío en su trabajo y en su metodología“, declaró el jugador de Sevilla.

Del mismo modo, destacó sobre Córdova que: “Con él se pueden lograr cosas importantes con la adulta y la Sub 20. Sé que es complicado porque hay mucha competencia, pero la forma en la que entrega el mensaje nos puede venir y ayudar mucho”.

⚽ ¿Qué partidos dirigirá Nicolás Córdova con La Roja adulta?

De momento, Nicolás Córdova solo dirigirá estos partidos ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Clasificatorias y posiblemente los amistosos ante Rusia y Perú en Europa a jugarse en noviembre próximo.

📅 ¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.

