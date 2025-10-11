Claudio Bravo encendió el debate sobre Alexis Sánchez y su continuidad en la Selección Chilena, tras la victoria de Chile ante Perú en el amistoso jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida. Sus declaraciones dejaron una reflexión sobre el momento del delantero y el desafío que enfrentará el técnico nacional, que por ahora será Nicolás Córdova.

⚽ Claudio Bravo sobre el regreso de Alexis Sánchez a la Selección Chilena

El histórico arquero de La Roja fue claro al hablar del tocopillano: “Dependerá mucho si puede sostener el ritmo en La Liga. Más aún en una ciudad donde el calor es terrible y cuesta más a cierta edad”, comentó en diálogo con ESPN.

Bravo recordó su propia experiencia cuando decidió dar un paso al costado: “Uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuándo no. Le expliqué a (Ricardo) Gareca que no me veía dos años más. Le dije que sería útil hasta la Copa América”.

El excapitán también destacó que Alexis sigue siendo un jugador valioso, no sólo en la cancha, sino también en el vestuario y los entrenamientos, pero aclaró que la última palabra la tendrá el técnico.

🔥 Alexis Sánchez y su futuro en La Roja: ¿qué tan probable es su regreso?

La situación del delantero ha sido tema constante. Aunque no fue citado en la última fecha doble, Córdova no ha cerrado, del todo, las puertas a su retorno. Todo dependerá de su rendimiento y continuidad en Europa, donde busca recuperar ritmo competitivo.

El tocopillano, símbolo de una generación dorada, sigue siendo uno de los futbolistas más queridos por la hinchada, y su posible regreso genera expectación en el entorno de la selección.

🧠 El mensaje de Bravo y la lectura para la nueva era de La Roja

Las palabras de Claudio Bravo no sólo apuntan a Alexis, sino también a una reflexión más amplia sobre el recambio generacional de La Roja. El exarquero dejó entrever que el rendimiento inmediato y la claridad de objetivos serán claves para lo que viene en la era Córdova.

