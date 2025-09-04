La Selección Chilena vive un punto de inflexión. Sin chances de llegar al Mundial, el equipo de Nicolás Córdova apostó por dejar atrás a la Generación Dorada y abrir paso a un recambio que enfrentará a Brasil y Uruguay en el cierre de las Clasificatorias.

En medio de este proceso, Claudio Bravo, excapitán de la Roja y uno de los símbolos más importantes del fútbol chileno, rompió el silencio tras la salida de Gareca y no dudó en entregar un análisis crudo sobre el presente y futuro del equipo nacional.

🔥 Claudio Bravo y su mirada sobre el recambio

“Le deseo lo mejor posible a Nico, sé la capacidad que tiene. Ahora viene gente joven, es momento de que aparezcan nuevos jugadores, un aire nuevo”, confesó Bravo en entrevista con La Tercera.

El exportero bicampeón de América reconoció que “lo futbolístico no ha sido positivo y espero que de ahora en adelante tengamos otro rostro. Uno salió de la dinámica del fútbol un poco por esto también, motivando a que el resto siga”.

Nicolás Córdova en un amistoso contra Francia el 2011 donde compartió equipo con Bravo / © Partidos de La Roja.

⚽ El mensaje que deja al futuro de La Roja

Bravo también se tomó un momento para reflexionar sobre su legado. “Nosotros dejamos un granito de arena en cómo llevar las cosas dentro de una Selección. Eso tiene que aprender la gente nueva: cuando se dan las oportunidades, hay que aprovecharlas”, señaló.

Con esta confesión, Claudio Bravo pone el punto final a una era gloriosa y abre el camino para que los jóvenes intenten devolverle la competitividad perdida a La Roja.