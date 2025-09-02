La Selección Chilena se enfrenta a los últimos compromisos de las Eliminatorias con la necesidad de sumar puntos y evitar cerrar en el fondo de la tabla. En la previa del partido contra Brasil, Nicolás Córdova sorprendió con declaraciones que ya generan debate sobre el futuro del equipo.

El actual DT, encargado también de la Sub 20, respondió a los periodistas con un análisis firme y sin rodeos sobre la situación que atraviesa La Roja, destacando la urgencia de mirar hacia adelante y apostar por los jugadores más jóvenes.

🔥 La demoledora frase de Córdova sobre la Generación Dorada

Sin rodeos y apelando directamente a los jugadores de la Generación Dorada, Córdova fue claro: “Visualizamos al 2030 y siendo honesto ninguno de ellos va a estar en esa fecha. El próximo evento oficial de la Selección es el 2027 y optamos por darle la oportunidad a los jugadores más jóvenes que son los que seguirán la posta“, aseguró, dejando claro que la historia reciente no puede frenar el recambio que la selección necesita.

El técnico agregó que la decisión, aunque difícil, es inevitable: “Sería muy irresponsable de mi parte haberlos llamado, porque el futuro es hoy, no podemos vivir de lo que hicimos hace 10 años atrás. Se les agradece, se les admirará por siempre, fui compañero con muchos de ellos, fue una decisión difícil dejarlos afuera, pero no son eternos. No hice nada más de lo que había que hacer”.

⚽ Un presente complicado y un futuro en construcción

Pensando en la actualidad de Chile, Córdova reconoció que el panorama actual es complejo, pero enfatizó que la clave está en consolidar un proceso sólido: “No importa quién esté de técnico, necesitamos que esto cambie, la base del trabajo se tiene que mantener”.

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.

