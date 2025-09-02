La ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la nómina de Nicolás Córdova para los duelos de Clasificatorias ante Brasil y Uruguay generó polémica. El propio Cristián Zavala levantó la voz hace dos semanas, asegurando que en el plantel “molestó” no tener representación en la Roja pese a ser los punteros del campeonato.

Este martes, el técnico nacional rompió el silencio y respondió de manera directa al extremo aurinegro, dejando en claro que su decisión no fue casualidad.

⚽ Nicolás Córdova y la ausencia de Coquimbo en la Roja

En conferencia de prensa, Córdova fue tajante: “Para nuestro cuerpo técnico, los dos jugadores de Coquimbo que seguimos son Francisco Salinas y Benjamín Chandía, pero hoy hay futbolistas con mejor presente en sus puestos. A nuestro juicio, Fabián Hormazábal es el mejor lateral derecho de Chile y tenemos extremos como Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia o incluso Darío Osorio”, lanzó el entrenador.

Además, reveló que su elección apunta a la proyección a futuro. “Hemos privilegiado jugadores que estarán en el Mundial Sub 20, como Ian Garguez o Emiliano Ramos. Para nosotros, Zavala estuvo completamente fuera de tiempo con su declaración”, añadió con firmeza.

🔥 Mensaje directo de Córdova al plantel de Coquimbo

Lejos de cerrar la puerta a Coquimbo, Córdova destacó el trabajo que se hace en el norte. “Sí hemos seguido a Chandía, Salinas y también a Martín Mundaca. Las listas se arman pensando en que Chile no puede quedar otra vez fuera de un Mundial. Coquimbo tiene juveniles espectaculares y seguramente en el futuro estarán en la selección, al menos con este cuerpo técnico“, afirmó.

Con este mensaje, el DT dejó claro que hoy la Roja apuesta por la proyección internacional, aunque las críticas desde la tienda aurinegra sigan resonando fuerte.