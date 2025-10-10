En medio de las críticas que ha recibido Nicolás Córdova por la floja participación de Chile en el Mundial Sub 20, donde ganó un partido y perdió tres, una voz inesperada salió a respaldarlo: Yohan Boli, delantero marfileño que brilló junto al DT en Al-Rayyan, Qatar.

El atacante, hoy en el Antalyaspor de Turquía, elogió el trabajo del entrenador chileno y aseguró que su éxito no es casualidad.

⚽ ¿Qué dijo Yohan Boli sobre Nicolás Córdova?

En conversación con AS Chile, Boli recordó su etapa bajo el mando del chileno, destacando su método y cercanía con el plantel. “Mis recuerdos con Nico son su conocimiento del fútbol. Es inteligente y todo su equipo iba por el mismo camino”, señaló el atacante, quien fue su máximo goleador con 25 tantos en 40 partidos.

Boli contó además que la confianza del entrenador fue clave para explotar su nivel: “Me dio libertad y confianza. Él trabaja mucho en que todos estén bien para ayudar al equipo”, agregó.

💬 El trabajo de Córdova, según su exdirigido

El marfileño insistió en que el DT chileno tiene una ética de trabajo fuera de lo común: “No duerme, trabaja todos los días. Es muy inteligente y siempre busca mejorar”, expresó. Misma frase que ocupan los personajes de 31 minutos para definir a Freddy Turbina en la canción, “Equilibrio Espiritual”.

El delantero también describió la personalidad de Córdova: fuerte, pero cercana. “Está muy cerca de los jugadores, quiere darles confianza. Tiene carácter, pero eso lo hace mejor entrenador”, dijo.

Incluso compartió una anécdota: al final de los entrenamientos competían con tiros libres. “A él no le gusta perder. Me mordió muchas veces, pero yo también lo mordí”, contó entre risas.

Johan Boli festejando por su club. Foto: Imago

🔍 ¿Córdova merece otra oportunidad en la Roja?

Para Boli, no hay dudas: “Se lo merece al ciento por ciento. Ha aprendido mucho y tiene todo para dirigir a Chile”, aseguró. Aunque hace tiempo no hablan, el jugador prometió escribirle para desearle suerte. Su respaldo llega en un momento en que el técnico chileno enfrenta cuestionamientos por los resultados.

