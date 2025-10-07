Otra vez la tarjeta verde no le sirvió a Chile: un posible penal por mano en el área de México no fue cobrado y nuevamente Nicolás Córdova tuvo un desacierto al pedir la tecnología.

La jugada fue muy reclamada por Juan Francisco Rossel, Agustín Arce y otros futbolistas de La Roja, aunque el árbitro al acercarse a la pantalla decidió no cobrar la pena máxima.

🟩 El penal no cobrado a favor Chile ante México en el Mundial Sub 20

En un buen inicio de segundo tiempo de Chile, uno de los remates pegó en la mano de un jugador mexicano. La extremidad del defensor no estaba pegada al cuerpo, pero sí en la espalda.

La acción no fue pitada como penal y en La Roja siguen sin tener efectividad en la tarjeta verde.

