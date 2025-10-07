La Selección Chilena Sub 20 vive días de autocrítica y reconstrucción. Tras una clasificación sufrida en el Mundial Sub 20, donde avanzó gracias al criterio del fair play, el equipo que dirige Nicolás Córdova busca recuperar la confianza y el foco competitivo antes del choque decisivo frente a México.

El cuerpo técnico entendió que no basta con la pizarra. En Valparaíso, parte del equipo psicológico que trabaja en Juan Pinto Durán fue trasladado especialmente para fortalecer la mente de un grupo joven, que debió aprender a convivir con la presión y la crítica en tiempo récord.

❓¿Por qué la Roja Sub 20 recurrió a sicólogos antes de enfrentar a México?

La medida responde a un diagnóstico claro: el equipo muestra fragilidad emocional. En palabras del propio Córdova, los jugadores “se vieron expuestos por primera vez a una crítica grande y hay que ayudarlos a manejar eso”.

El staff busca blindar al plantel para que el ruido externo no afecte su rendimiento. La Roja Sub 20 ha mostrado ráfagas de buen juego, pero también desconexiones que la han llevado a perder ventajas o sufrir en los cierres de partido.

🎥 Videos, métricas y convicción: el otro trabajo de Córdova

Además del apoyo psicológico, el DT apostó por el análisis audiovisual. Se revisaron jugadas, errores en definición y lectura del juego. Pero también se destacaron las métricas positivas: posesión, presión alta y recuperación.

“Tenemos otras métricas”, ha dicho el técnico. Según su cuerpo técnico, Chile es el segundo equipo con más recuperación y circulación de balón del torneo, aunque esa superioridad aún no se traduce en goles.

⚽ El desafío: convertir las ideas en resultados

Córdova insiste en que la Roja Sub 20 propone y busca el protagonismo, pero admite que la eficacia ha sido el gran problema. “Nos falta cerrar los partidos”, reconocen desde el camarín.

En Valparaíso, el mensaje es claro: la mente y la convicción serán tan importantes como la táctica. El sueño de avanzar sigue vivo, pero esta vez, Chile busca hacerlo con la cabeza firme y el corazón en calma.

