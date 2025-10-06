Deportes Antofagasta perdió el rumbo tras el parón mundialista y su técnico, Luis Marcoleta, no escondió su frustración luego del 0-2 frente a Curicó Unido. En conferencia de prensa, el experimentado entrenador analizó el bajo rendimiento de su equipo y, entre líneas, dejó una crítica hacia Nicolás Córdova, actual DT de Chile Sub 20, quien fue cuestionado en el reciente Mundial Sub 20 por sus declaraciones post derrota.

⚽️ Lo que dijo Marcoleta y por qué aludió a Nicolás Córdova

Marcoleta fue directo al reconocer que Antofagasta jugó mal, sin buscar excusas ni esconderse detrás de “métricas” o análisis técnicos. Con esa frase, lanzó un dardo implícito a Nicolás Córdova, quien tras las caídas de Chile en el Mundial Sub 20 defendió su gestión asegurando que “las estadísticas avalaban el rendimiento”.

“Tengo que ser honesto con ustedes, no los puedo engañar ni hablar de métricas ni nada por el estilo. Antofagasta jugó mal, individual y colectivamente”, señaló el técnico, en declaraciones que varios interpretaron como una referencia al proceso de Córdova.

El contexto hace inevitable la comparación: mientras Marcoleta asumió errores, Córdova optó por defender su trabajo ante la prensa

🔥 El presente de Chile Sub 20 y las críticas al proceso

El nombre de Nicolás Córdova sigue generando debate. Luego del Mundial Sub 20, donde la Roja logró avanzar a los cotavos de final donde se enfrentará a México, el técnico pidió “valorar que hay un DT chileno en el proceso”.

Sin embargo, las palabras de Marcoleta fueron interpretadas como una señal de cómo algunos entrenadores del medio observan con distancia el manejo comunicacional de la Roja juvenil. Una crítica elegante, pero firme, que deja en evidencia la autocrítica como valor escaso en el fútbol chileno actual.

🏟️ ¿Dónde y cuándo ver el Chile vs México Sub 20?

📅 Fecha: Martes 7 de octubre

Martes 7 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (horario de Chile)

20:00 (horario de Chile) 🏟️ Estadio: Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso 📺 TV: Chilevisión y DirecTV

Chilevisión y DirecTV 📲 Streaming: MiCHV y DGO.

