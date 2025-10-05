Deportes Antofagasta y Curicó Unido juegan este domingo 5 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán por la fecha 26 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Pumas marchan en la sexta posición de la tabla con 37 puntos, manteniendo opciones de pelear por el ascenso. Por su parte, los Torteros atraviesan una difícil situación en el puesto 15 con solo 24 unidades, muy comprometidos con el descenso.

⚽ Antofagasta vs Curicó Unido en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Antofagasta 0 2 Descanso : 0 1 Finalizado Curicó Unido Henry Sanhuenza 7′

Henry Sanhuenza 7′ Nicolas Fernandez 55′ Resumen

Estadísticas de equipos 55 ‘ Curicó Unido Gol regular : Nicolas Fernandez 7 ‘ Curicó Unido Gol regular : Henry Sanhuenza Últimos enfrentamientos ANT 0 – 2 CUR 05/10/2025 CUR 1 – 0 ANT 25/05/2025 ANT 2 – 0 CUR 20/10/2024 CUR 1 – 1 ANT 02/06/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Curicó Unido?

El duelo entre Deportes Antofagasta y Curicó Unido se juega este domingo 5 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

📅Fecha: Domingo 5 de octubre

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Regional Calvo y Bascuñán (Antofagasta)

📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs Curicó Unido?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Curicó Unido

Árbitro: Diego Flores Seguel

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Fabián Aedo

Cuarto árbitro: Nicolás Pozo

🧾 El XI de Antofagasta vs Curicó Unido por la Primera B 2025

Fernando Hurtado; Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Nicolás Berardo, Zacarías Abuhabda; Andrés Souper, Christian Bravo, Felipe Báez, Sergio Hinojosa; Richard Paredes, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

🧾 El XI de Curicó Unido vs Antofagasta por la Primera B 2025

Hernán Muñoz; Joaquín González, Claudio Meneses, Henry Sanhueza, Ronald de la Fuente; Carlos Herrera, Braulio Guisolfo, Diego Rojas, Hans Ibarra; Cristián Bustamante, Nicolás Fernández. DT : Damián Muñoz.

Para seguir en detalle el desarrollo de la Primera B debes acceder a Al Aire Libre.