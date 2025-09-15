Santiago Morning vive una temporada marcada por la incertidumbre en la Primera B 2025. Los Bohemios, que han logrado más triunfos que varios de sus rivales directos, arrastran una dura sanción de 9 puntos aplicada por la ANFP a inicios de año. Esa resta los tiene en el último lugar de la tabla y con el descenso acechando.

Esto sumado a que hay varios elencos involucrados en la lucha por la permanencia.

❓¿Qué decidirá el TAS sobre Santiago Morning y el castigo de 9 puntos?

El Chago acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revertir la sanción. Según trascendió, el organismo con sede en Lausana publicará un veredicto en los próximos días. Los escenarios son claros: si se confirma el castigo, el Morning seguirá último con 19 unidades. En cambio, si se restituyen los 9 puntos, la tabla se moverá radicalmente y el equipo abandonará la zona roja.

📌 Cómo quedaría la tabla si el TAS devuelve los puntos

Actualmente, los Microbuseros tienen 19 puntos, a seis de Curicó Unido (25). Si el TAS les devuelve la resta, Santiago Morning sumaría 28, superando de inmediato a:

Curicó Unido (25)

Deportes Santa Cruz (26)

Unión San Felipe (26)

En ese caso, el Chago igualaría con Deportes Temuco (28), que marcha en el puesto 12. Esto significaría pasar de colista a luchar en la zona media baja, alterando completamente la pelea por la permanencia.

⚽ El descenso en la Primera B al rojo vivo

El futuro del descenso no solo preocupa al Morning, también a varios equipos comprometidos. Con el fallo del TAS, al menos cuatro clubes verían modificada su situación en la tabla. Mientras tanto, los recoletanos deben seguir sumando en cancha, a la espera de un fallo que podría cambiar todo el panorama del Campeonato de Primera B 2025.

