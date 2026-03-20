Santa Cruz y Curicó Unido se miden por la Fecha 5 de la Primera B 2026, en un duelo que está programado en el estadio Joaquín Muñoz García, y que enfrentará a dos equipos necesitados de puntos.
Se trata del duelo que cierra la jornada sabatina en este torneo y que enfrentaráa dos elencos de mucha refriega, aunque les ha faltado precisión en las áreas.
¿Dónde ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?
Para ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?
Huachipato y Concepción se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Joaquín Muñoz García por la Fecha 5 de la Primera B 2026.
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Horario: 20:30 horas
- Estadio: Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)
Árbitros del partido de Santa Cruz vs Curicó Unido
- Árbitro: Rodrigo Rivera
- 1er asistente: Cristóbal Berríos
- 2do asistente: Marcia Castillo
- Cuarto árbitro: Cristián Droguett
¿Cómo llegan Santa Cruz y Curicó Unido?
Santa Cruz llega con apenas dos puntos a este compromiso: el elenco colchagüino no ha ganado en esta competencia y debe hacerlo por obligación si quiere alejarse de la zona roja.
Por su parte, Curicó Unido tiene cuatro unidades y también está cerca del fondo: la semana pasada venció en el clásico ante Rangers y algo de aire tomó, aunque eso debe ratificarlo en esta semana contra los santacruzanos.
Probable formación de Santa Cruz vs Curicó Unido
- Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Nicolás Guerrero, Felipe Orellana, David Tati; Felipe Alvarado, Diego Plaza; Joaquín González, Nicolás Barrios y Diego Arias. DT: John Armijo.
Posible formación de Curicó Unido vs Santa Cruz
- Damián Tello; Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Gabriel Sarria, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Enzo Ormeño, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Mauro Lopes. DT: Damián Muñoz.