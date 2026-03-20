Santa Cruz y Curicó Unido se miden por la Fecha 5 de la Primera B 2026, en un duelo que está programado en el estadio Joaquín Muñoz García, y que enfrentará a dos equipos necesitados de puntos.

Se trata del duelo que cierra la jornada sabatina en este torneo y que enfrentaráa dos elencos de mucha refriega, aunque les ha faltado precisión en las áreas.

¿Dónde ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Huachipato y Concepción se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Joaquín Muñoz García por la Fecha 5 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros del partido de Santa Cruz vs Curicó Unido

Árbitro: Rodrigo Rivera

1er asistente: Cristóbal Berríos

2do asistente: Marcia Castillo

Cuarto árbitro: Cristián Droguett

¿Cómo llegan Santa Cruz y Curicó Unido?

Santa Cruz llega con apenas dos puntos a este compromiso: el elenco colchagüino no ha ganado en esta competencia y debe hacerlo por obligación si quiere alejarse de la zona roja.

Por su parte, Curicó Unido tiene cuatro unidades y también está cerca del fondo: la semana pasada venció en el clásico ante Rangers y algo de aire tomó, aunque eso debe ratificarlo en esta semana contra los santacruzanos.

Probable formación de Santa Cruz vs Curicó Unido

Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Nicolás Guerrero, Felipe Orellana, David Tati; Felipe Alvarado, Diego Plaza; Joaquín González, Nicolás Barrios y Diego Arias. DT: John Armijo.

Posible formación de Curicó Unido vs Santa Cruz