Santa Cruz y Curicó Unido se miden por la Fecha 5 de la Primera B 2026, en un duelo que está programado en el estadio Joaquín Muñoz García, y que enfrentará a dos equipos necesitados de puntos.

Se trata del duelo que cierra la jornada sabatina en este torneo y que enfrentaráa dos elencos de mucha refriega, aunque les ha faltado precisión en las áreas.

¿Dónde ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max.

  • TV: TNT Sports
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2026?

Huachipato y Concepción se enfrentan este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Joaquín Muñoz García por la Fecha 5 de la Primera B 2026.

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Horario: 20:30 horas
  • Estadio: Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros del partido de Santa Cruz vs Curicó Unido

  • Árbitro: Rodrigo Rivera
  • 1er asistente: Cristóbal Berríos
  • 2do asistente: Marcia Castillo
  • Cuarto árbitro: Cristián Droguett

¿Cómo llegan Santa Cruz y Curicó Unido?

Santa Cruz llega con apenas dos puntos a este compromiso: el elenco colchagüino no ha ganado en esta competencia y debe hacerlo por obligación si quiere alejarse de la zona roja.

Por su parte, Curicó Unido tiene cuatro unidades y también está cerca del fondo: la semana pasada venció en el clásico ante Rangers y algo de aire tomó, aunque eso debe ratificarlo en esta semana contra los santacruzanos.

Probable formación de Santa Cruz vs Curicó Unido

  • Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Nicolás Guerrero, Felipe Orellana, David Tati; Felipe Alvarado, Diego Plaza; Joaquín González, Nicolás Barrios y Diego Arias. DT: John Armijo.

Posible formación de Curicó Unido vs Santa Cruz

  • Damián Tello; Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Gabriel Sarria, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Enzo Ormeño, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Mauro Lopes. DT: Damián Muñoz.

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