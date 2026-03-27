Curicó Unido y Deportes Copiapó se enfrentan en una nueva jornada de la Primera B 2026, en un duelo que asoma clave para ambos equipos en el desarrollo del campeonato.

El cuadro nortino llega mejor posicionado, ubicado en el cuarto lugar con 8 puntos, mientras que los albirrojos marchan en la parte baja de la tabla y están obligados a sumar para salir de la zona de descenso.

¿Dónde ver Curicó Unido vs Copiapó por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Curicó Unido vs Copiapó por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Copiapó por la Primera B 2026?

Curicó Unido vs Deportes Copiapó se enfrentan este sábado 28 de marzo por una nueva fecha de la Primera B 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio La Granja.

📆 Fecha: Sábado 28 de marzo

Sábado 28 de marzo 🕛 Horario: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Estadio La Granja, Curicó

Árbitros del partido de Curicó Unido vs Deportes Copiapó

Árbitro: Benjamin Saravia

1er asistente: Carlos Carvajal

2do asistente: Yomara Salazar

Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado

¿Cómo llegan Curicó Unido y Deportes Copiapó a este partido?

Deportes Copiapó llega como uno de los equipos protagonistas del campeonato. El cuadro nortino se ubica en el 4to lugar de la Primera B 2026 con 8 puntos en cinco partidos, y viene de un sólido triunfo por 2-0 ante Deportes Iquique, resultado que le permitió afirmarse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Curicó Unido vive un presente más complejo. El elenco albirrojo marcha en la parte baja de la clasificación con 4 unidades, y llega golpeado tras caer por 4-2 frente a Deportes Santa Cruz en su último encuentro, resultado que evidenció sus problemas defensivos en este inicio de temporada.

Este contexto convierte el duelo en un partido clave, con un Copiapó que busca consolidarse en la pelea por el ascenso y un Curicó Unido que necesita reaccionar con urgencia para salir del fondo de la tabla.

Formación de Curicó Unido vs Deportes Copiapó

Posible formación: Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Henry Sanhueza, Ronald De La Fuente; Braulio Guisolfo, Javier Retamales, Enzo Ormeño, Nicolas Fernández, Mauro Lopez y Leandro Benegas. DT: Damián Muñoz.

Formación de Deportes Copiapó vs Curicó Unido

Posible formación: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres,Nozomi Kimura, John Santander; Claudio Zamorano, Axl Rios, Ivan Ledezma; Carlos Ross, Maximiliano Rojas y Lautaro Palacios. DT: Hector Almandoz.