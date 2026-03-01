San Luis de Quillota recibe a Curicó Unido este lunes 2 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña por la segunda fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Los canarios vienen de caer por 2-0 en su debut en la Liga de Ascenso ante Unión Española en condición de visitante. Por su parte, los albirrojos fueron derrotados como locales ante Magallanes, por lo que ambos irán en busca de su primer triunfo en el torneo.

¿Quién transmite en vivo San Luis vs Curicó Unido?

El partido entre San Luis de Quillota y Curicó Unido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Curicó Unido?

San Luis vs Curicó Unido se enfrentan este lunes 2 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Fecha: Lunes 2 de marzo

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Árbitros del partido entre San Luis vs Curicó Unido

Árbitro: Cristián Droguett

Cristián Droguett 1er asistente: Gabriel Vera

Gabriel Vera 2do asistente: Cristian Espindola

Cristian Espindola Cuarto árbitro: Nicolás Pozo

El XI de San Luis vs Curicó Unido por la Primera B 2026

Posible formación: Nicolás Peranic; Nicolás Muñoz, Joel Torres Ignacio Meza, Luis Muñoz, Fabián Pastenes, Franco Cortés, Diego Zamorano; Sebastián Parada, Yerald Pinilla y Gonzalo Bustos. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

El XI de Curicó Unido vs San Luis por la Primera B 2026

Probable formación: Damián Tello; Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Gabriel Sarria, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Enzo Ormeño, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Mauro Lopes. DT: Damián Muñoz.

Minuto a minuto de San Luis vs Curicó Unido por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 San Luis Sin Comenzar Curicó Unido Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos CUR 1 – 3 SAN 13/09/2025 SAN 1 – 0 CUR 17/05/2025 SAN 0 – 2 CUR 28/09/2024 CUR 1 – 0 SAN 12/05/2024

