San Luis de Quillota recibe a Curicó Unido este lunes 2 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña por la segunda fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Los canarios vienen de caer por 2-0 en su debut en la Liga de Ascenso ante Unión Española en condición de visitante. Por su parte, los albirrojos fueron derrotados como locales ante Magallanes, por lo que ambos irán en busca de su primer triunfo en el torneo.
¿Quién transmite en vivo San Luis vs Curicó Unido?
El partido entre San Luis de Quillota y Curicó Unido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Curicó Unido?
San Luis vs Curicó Unido se enfrentan este lunes 2 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
- Fecha: Lunes 2 de marzo
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Lucio Fariña de Quillota.
Árbitros del partido entre San Luis vs Curicó Unido
- Árbitro: Cristián Droguett
- 1er asistente: Gabriel Vera
- 2do asistente: Cristian Espindola
- Cuarto árbitro: Nicolás Pozo
El XI de San Luis vs Curicó Unido por la Primera B 2026
Posible formación: Nicolás Peranic; Nicolás Muñoz, Joel Torres Ignacio Meza, Luis Muñoz, Fabián Pastenes, Franco Cortés, Diego Zamorano; Sebastián Parada, Yerald Pinilla y Gonzalo Bustos. DT: Humberto “Chupete” Suazo.
El XI de Curicó Unido vs San Luis por la Primera B 2026
Probable formación: Damián Tello; Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Gabriel Sarria, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Enzo Ormeño, Javier Retamales; Nicolás Fernández, Leandro Benegas y Mauro Lopes. DT: Damián Muñoz.
