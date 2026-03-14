La jornada vespertina de domingo de la cuarta fecha de la Primera B tendrá un clásico zonal, Curicó Unido será anfitrión de Rangers de Talca en otro choque histórico entre ambos elencos. Además tiene el condimento de que los dos equipos son colistas del certamen con tan sólo un punto en 3 duelos disputados. El Estadio Bicentenrio La Granja será el escenario ideal para este encuentro.

El duelo tendrá televisión y también podrá ser visto por aplicación.

¿Qué canal transmite Curicó Unido vs Rangers por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Curicó Unido vs Rangers debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y a través del streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto, las estadísticas y todas las jugadas destacadas en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Rangers por la Primera B 2026?

Curicó Unido vs Rangers se enfrentan este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja, por la cuarta jornada del Campeonato de Ascenso.

Fecha: Domingo 15 de marzo

Horario: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Bicentenario La Granja

Árbitros del partido de Curicó Unido vs Rangers

Árbitro: Nicolás Pozo

Nicolás Pozo 1er asistente: Sergio Lagos

Sergio Lagos 2do asistente: Carlos Carasco

Carlos Carasco Cuarto árbitro: Benjamín Saravia

Probable formación de Curicó Unido vs Rangers

Damián Tello; Rodrigo Colombo Braulio Guisolfo, Nicolás Fernández, Joaquín Romo, Lenadro Benegas, Cristopher Medina, Henry Sanhueza, Roberto Riveros, Ronald de la Fuente y Hans Ibarra.

Probable formación Rangers vs Curicó Unido

Daniel Campestrini; Kevin Vásquez, Matías Cortés, Ignacio Ibañez, Mauro González, Sebastián Acuña, Alonso Rodríguez, Damián González, Diego Plaza, Claudio Servetti y Cristóbal Muñoz.

Curicó Unido vs Rangers en vivo, minuto a minuto