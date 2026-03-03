La segunda fecha de la Primera B terminó marcada por una acción que hoy domina la conversación futbolera. San Luis vs Curicó Unido empataron 1-1, pero el foco no estuvo en el resultado sino en la jugada que permitió la igualdad del cuadro visitante.

El conjunto local se había puesto en ventaja a los 12 minutos con un tanto de Fabián Pastene. Sin embargo, a los 65’, Leandro Benegas anotó el empate en una acción que fue inmediatamente cuestionada por los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas canarios. Las imágenes comenzaron a circular y el reclamo fue unánime: el gol habría sido con la mano.

¿Fue con la mano el gol de Leandro Benegas ante San Luis?

Sí, desde San Luis aseguran que el empate de Curicó Unido se produjo tras una mano previa de Leandro Benegas. La jugada fue rápida y el árbitro Cristián Droguett validó el tanto sin advertir infracción. No hubo revisión, ya que la Primera B no cuenta con sistema VAR. En el estadio y posteriormente en las imágenes difundidas, el contacto con el brazo fue ampliamente discutido.

La decisión arbitral terminó siendo determinante en el resultado final.

😱⚽⚪🔴 AY, NO…



Ni el árbitro ni el asistente lo advirtieron, pero Leandro Benegas anotó con la mano tras un rebote para colocar el 1-1 de Curicó Unido ante San Luis de Quillota, en este #MatchdayLunes.



Además, Chupete Suazo y todo el plantel Canario reclamaron airadamente…

¿Qué dijo Humberto Suazo tras el gol con la mano en la Primera B?

El entrenador de San Luis, Humberto Suazo, fue categórico tras el encuentro y apuntó directamente al error arbitral. “Todos vieron la mano… Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara”, señaló en diálogo con la transmisión oficial.

El Chupete fue más allá y volvió a instalar el debate estructural de la categoría: “Hay cosas que hay que mejorar. Es importante que se tomen cartas en el asunto y que el VAR esté presente en esta división. Son errores garrafales que ya vienen constantemente en cada partido”.

Las declaraciones reflejan la frustración del cuadro quillotano tras un empate que sintieron injusto.

¿Por qué no hay VAR en la Primera B de Chile?

Actualmente, la Primera B no dispone de sistema VAR en sus partidos oficiales. Cada vez que ocurre una jugada polémica que influye directamente en el marcador, el debate reaparece. Clubes y entrenadores han manifestado en distintas temporadas la necesidad de incorporar la tecnología para evitar errores que condicionen resultados.

El episodio en Quillota vuelve a poner presión sobre la organización del torneo.

En resumen

Curicó Unido empató 1-1 ante San Luis en la Segunda Fecha de la Primera B.

Leandro Benegas marcó el empate a los 65’.

El gol fue ampliamente reclamado por una mano previa.

El árbitro validó la jugada sin VAR.

Humberto Suazo exigió medidas y pidió la presencia del sistema en la categoría.

La polémica instala nuevamente la discusión sobre el uso del VAR en el ascenso chileno. En AlAireLibre.cl seguiremos atentos a posibles reacciones oficiales y a cualquier medida tras una jugada que ya marca el inicio del campeonato.