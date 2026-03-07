Rangers de Talca se enfrenta a San Luis de Quillota este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca por la tercera fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y también se podrá ver vía streaming en TNT Sports en HBO Max.

Los rojinegros llegan muy complicados a este encuentro, ya que marchan como colistas del torneo tras sumar dos derrotas en sus primeros partidos. Por su parte, el elenco canario intentará aprovechar este duelo para seguir sumando puntos en el campeonato y comenzar a escalar posiciones en la tabla del Ascenso.

¿Quién transmite en vivo Rangers vs San Luis?

El encuentro entre Rangers vs San Luis se transmitirá a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Luis?

Rangers de Talca vs San Luis de Quillota se enfrentan este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

20:30 horas Estadio: Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales (Ex Fiscal de Talca)

Árbitros del partido entre Rangers vs San Luis

El XI de Rangers vs San Luis por la Primera B 2026

Posible formación: José Luis Gamonal; Matías Cortés, Carlos Labrín, Sebastián Acuña, Kevin Vásquez; Alonso Rodríguez, Diego Plaza, Mauro González, Manuel Vicuña; José Tomás Herrera, Damián González. DT: Erwin Durán.

El XI de San Luis vs Rangers por la Primera B 2026

Posible formación: Nicolás Peranic; Guillermo Avello, Mateo Guerra, Ignacio Meza; Gonzalo Bustos, Franco Cortés, Nicolas Muñoz, Fabian Pastenes, Yerald Pinilla, Joel Torres; Sebastian Parada. DT: Humberto Suazo.

Minuto a minuto de Rangers vs San Luis por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Rangers Sin Comenzar San Luis Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 1 – 2 RAN 20/07/2025 RAN 2 – 2 SAN 01/03/2025 SAN 1 – 2 RAN 05/08/2024 SAN 4 – 2 RAN 23/03/2024 RAN 0 – 0 SAN 09/09/2023

