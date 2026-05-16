San Luis y Puerto Montt se miden por la Fecha 12 de la Primera B 2026: la visita busca sostenerse en la cima de la tabla de posiciones, mientras que los locales quieren alejarse de los puestos del fondo y tomar vuelo en el ciclo del entrenador Humberto “Chupete” Suazo.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández y dará inicio a la jornada dominical en la categoría de plata del fútbol chileno.

¿Quién transmite San Luis vs Puerto Montt EN VIVO por la Primera B 2026?

El compromiso de San Luis vs Puerto Montt será transmitido por TV por TNT Sports y por streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Puerto Montt?

San Luis y Puerto Montt se enfrentan este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas.

Fecha: Domingo 17 de mayo

Horario: 15:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

Árbitros de San Luis vs Puerto Montt

Árbitro: Gustavo Ahumada

1er asistente. Gabriel Ureta

2do asistente: Cristian Espindola

4to árbitro: José Cabero

¿Cómo llegan San Luis y Puerto Montt?

San Luis viene de un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos: los dirigidos por Chupete Suazo tiene dos victorias y tres derrotas intercaladas unas con otras, por lo que no han logrado la confianza total en resultado.

Puerto Montt viene de dos victorias consecutivas y tres en los recientes cinco compromisos, lo que ha permitido que regresen a lo más alto de la tabla de posiciones con 22 puntos.

Formaciones de San Luis vs Puerto Montt

Formación de San Luis: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian Gonzalez, Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza, Diego Gonzalez, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

Formación de Puerto Montt: Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Alexis Sabella y Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga.

San Luis vs Puerto Montt, minuto a minuto