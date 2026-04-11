Santiago Wanderers y San Luis de Quillota serán protagonistas de uno de los duelos más interesantes de la séptima jornada de la Primera B 2026. El duelo se disputará este domingo 12 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Los Caturros y Canarios se encuentran en una posición similar en la temporada, ya que ambos llegan con un invicto de cinco partidos en el ascenso y se mantienen en la mitad de la tabla, con chances de que una victoria los alze a los primeros lugares de la competición.

¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs San Luis?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs San Luis?

El enfrentamiento entre Santiago Wanderers y San Luis será este domingo 12 de abril. Caturros y Canarios se medirán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a partir de las 15:00 horas.

🗓️Fecha: 12 de abril.

⏰Hora: 15:00 horas.

🏟 ️Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Árbitros del partido entre Santiago Wanderers vs San Luis

Árbitro: Victor Abarzúa.

1er asistente: Ignacio Zamora.

2do asistente: Sebastián Castro.

Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y San Luis al partido?

Santiago Wanderers llega a la séptima fecha del ascenso invicto con cinco partidos sin conocer la derrota. En la jornada anterior, los dirigidos por Francisco Palladino lograron una victoria de forastero ante Deportes Puerto Montt por 2-0.

Por su parte, San Luis de Quillota logró una importantísima victoria ante Deportes Santa Cruz por 3-2. Los dirigidos por Humberto Suazo también llegan con cinco duelos invictos.

La escuadra local se encuentra en el octavo lugar con nueve unidades sumadas, mientras que la visita canaria se posiciona en el décimo puesto con siete puntos. Para las dos escuadras, la victoria sería sinónimo de subir en la tabla y acercarse a los primero lugares.



Probable formación de Santiago Wanderers

Raúl Olivares; Axel Herrera, Luis Margas, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Joaquín Silva, Martín Villarroel, Leandro Navarro, Denilson San Martín; Marcos Camarda y Jorge Luna.

Probable formación de San Luis

Nicolás Peranic; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Mateo Guerra, Vicente Durán; Gonzalo Bustos, Joel Torres; Fabián Pastenes, Sebastián Parada, Sergio Vergara; Luis Guillermo Madrigal.

Revisa los datos del encuentro e información de Santiago Wanderers y San Luis en Al Aire Libre.