Rangers y Curicó Unido se enfrentan este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Chile.
El cuadro rojinegro llega con ventaja en el cruce directo, luego de imponerse por 1-0 a Curicó Unido en el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a la primera fecha del grupo.
Gracias a ese resultado, Rangers es momentáneamente el líder del Grupo F con 3 puntos, mientras que el elenco curicano cierra la zona con 0 unidades y una diferencia de gol de -1. Universidad de Concepción y Ñublense aún no debutan en el grupo.
📡 ¿Quién transmite en vivo Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile?
Este partido no contará con transmisión televisiva ni streaming.
🖥️ De todos modos, podrás conocer los detalles del encuentro en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Curicó Unido?
El partido entre Rangers y Curicó Unido se disputará este domingo 8 de febrero, a partir de las 18:00 horas, por la fase de grupos de la Copa Chile.
- 🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero
- 🕕 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Fiscal de Talca
🟨 Árbitros del partido entre Rangers vs Curicó Unido
- Árbitro: Héctor Jona.
- 1er asistente: Ignacio Cerda.
- 2do asistente: Gabriel Vera.
- Cuarto árbitro: Nicolás Pozo.
🔴⚫ El XI de Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile
Probable formación: Campestrini; Vásquez, Servetti, Labrín, Gómez; Méndez, González, Márquez; Mora, Ribas, González.
⚪🔴 El XI de Curicó Unido vs Rangers por la Copa Chile
Probable formación: Tello; Medina, Sanhueza, Sarria, De la Fuente; Romo, Guisolfo, Ibarra; Fernández, Benegas, Riveros.
⏱️ Minuto a minuto de Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile
- Estadísticas de equipos