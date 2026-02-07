Rangers y Curicó Unido se enfrentan este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Chile.

El cuadro rojinegro llega con ventaja en el cruce directo, luego de imponerse por 1-0 a Curicó Unido en el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a la primera fecha del grupo.

Gracias a ese resultado, Rangers es momentáneamente el líder del Grupo F con 3 puntos, mientras que el elenco curicano cierra la zona con 0 unidades y una diferencia de gol de -1. Universidad de Concepción y Ñublense aún no debutan en el grupo.

📡 ¿Quién transmite en vivo Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile?

Este partido no contará con transmisión televisiva ni streaming.

🖥️ De todos modos, podrás conocer los detalles del encuentro en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Curicó Unido?

El partido entre Rangers y Curicó Unido se disputará este domingo 8 de febrero, a partir de las 18:00 horas, por la fase de grupos de la Copa Chile.

🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Fiscal de Talca

🟨 Árbitros del partido entre Rangers vs Curicó Unido

Árbitro: Héctor Jona.

1er asistente: Ignacio Cerda.

2do asistente: Gabriel Vera.

Cuarto árbitro: Nicolás Pozo.

🔴⚫ El XI de Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile

Probable formación: Campestrini; Vásquez, Servetti, Labrín, Gómez; Méndez, González, Márquez; Mora, Ribas, González.

⚪🔴 El XI de Curicó Unido vs Rangers por la Copa Chile

Probable formación: Tello; Medina, Sanhueza, Sarria, De la Fuente; Romo, Guisolfo, Ibarra; Fernández, Benegas, Riveros.

⏱️ Minuto a minuto de Rangers vs Curicó Unido por la Copa Chile

Copa – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Rangers Sin Comenzar Curicó Unido Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos CUR 0 – 1 RAN 01/02/2026 CUR 0 – 1 RAN 16/08/2025 RAN 0 – 1 CUR 12/04/2025 RAN 2 – 0 CUR 14/09/2024 CUR 3 – 2 RAN 05/05/2024



