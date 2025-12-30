El fútbol chileno tiene memoria y cuando un delantero con recorrido queda libre, esa memoria se activa rápido. Leandro Benegas terminó su vínculo con Unión La Calera y su nombre volvió a instalarse en conversaciones donde el pasado pesa tanto como el presente.

No es una situación nueva para el atacante de 37 años. A lo largo de su carrera en Chile, supo reinventarse, cambiar de camiseta y adaptarse a distintos contextos. y Y hoy, pese a que no ha tenido una buena temporada en 2025, vuelve a ser una alternativa que despierta interés en proyectos que buscan algo más que juventud.

⚽ El viejo amor que ilusiona a Benegas y reabre la puerta a su regreso

Curicó Unido aparece en escena no como una casualidad, sino como una consecuencia lógica. En La Granja, Benegas vivió uno de sus ciclos más productivos, con goles decisivos y un rol protagónico que todavía es bien valorado por la hinchada y el entorno del club.

El cuadro albirrojo proyecta el 2026 con la idea de armar un plantel competitivo y entiende que necesita referencias claras en ofensiva. En ese escenario, la opción de sumar a un delantero que ya conoce la plaza y respondió cuando tuvo continuidad vuelve a ponerse sobre la mesa.

Según información del medio partidario MCU Pura Pasión, el nombre de Leandro Benegas está dentro del abanico de alternativas que analiza el conjunto curicano para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

🔁 Experiencia, contexto y una apuesta que divide opiniones

El eventual regreso no está exento de debate. La edad, el momento deportivo y el rol que podría cumplir son factores que se evalúan. Sin embargo, su historial en el fútbol chileno y su capacidad para asumir responsabilidades en el área siguen siendo argumentos a favor.

Benegas defendió camisetas pesadas como Universidad de Chile y Colo Colo, además de sumar pasos por Palestino, Audax Italiano y Unión Española. Incluso fue considerado en su momento para la Selección Chilena, un respaldo que explica por qué su nombre aún genera ruido en el mercado.

No hay avances formales, pero el escenario está abierto. El delantero busca un nuevo destino y Curicó observa si ese viejo amor, una vez más, puede transformarse en una apuesta válida para volver a ilusionarse con goles y protagonismo.