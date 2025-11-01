Curicó Unido y Cobreloa se enfrentan por la última fecha de la temporada regular de la Primera B, en un duelo que animarán desde las 15 horas de este domingo en el Estadio Municipal de Molina. Ambos clubes tienen la tranquilidad de cumplir sus objetivos en el último partido del calendario.

Curicó Unido se salvó del descenso tras el informe del TAS sobre la petición de Santiago Morning, así que podrán despedirse de su hinchada en el Estadio de Molina. Cobreloa en tanto buscará acomodarse en una buena ubicación de cara a la liguilla.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Cobreloa?

El partido entre Curicó Unido vs Cobreloa se disputará este domingo 2 de noviembre, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Molina

🗓 Fecha: Domingo 2 de noviembre

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Municipal de Molina

📺 ¿Dónde ver en vivo Curicó Unido vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🟨 Árbitros del partido entre Curicó Unido vs Cobreloa

Árbitro: Miguel Araos.

1er asistente: Manuel Marín.

2do asistente: Cristian Espíndola.

Cuarto árbitro: Matías Quila.

📝 El XI de Curicó Unido vs Cobreloa por la Primera B 2025

El once probable: Hernán Muñoz; Francisco Olíver, Henry Sanhueza, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Carlos Herrera, Diego Rojas, Hans Ibarra; Cristián Bustamante, Joaquín González, Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

Hernán Muñoz; Francisco Olíver, Henry Sanhueza, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Carlos Herrera, Diego Rojas, Hans Ibarra; Cristián Bustamante, Joaquín González, Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

📝 El XI de Cobreloa vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El once probable: Hugo Araya; Agustín Heredia, Niclás Plama, Rodolfo González y Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete e Iván Ledezma; Aldrix Jara, Álvaro Delgado y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

Hugo Araya; Agustín Heredia, Niclás Plama, Rodolfo González y Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete e Iván Ledezma; Aldrix Jara, Álvaro Delgado y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

