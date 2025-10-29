El reciente fallo del Tribunal de Disciplina cambió por completo el panorama de la Primera B. Cobreloa, que recibió tres puntos tras la sanción a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes, pasó de mirar de lejos el podio a quedar metido de lleno en la pelea por los puestos de avanzada.

El equipo de Calama suma ahora 50 unidades, apenas dos menos que los líderes Deportes Copiapó y Universidad de Concepción. La última fecha se transformó en una verdadera final, y en el norte grande ya sueñan con cerrar la fase regular entre los dos primeros.

🔥 Gustavo Gotti y la motivación de Cobreloa tras el castigo a Santiago Morning

En medio de este renacer, Gustavo Gotti, uno de los referentes del ataque loíno, no escondió su entusiasmo. El argentino reconoció que el plantel vive con ilusión esta recta final y explicó por qué el segundo puesto es tan importante para ellos.

“Sería hermoso terminar segundos porque, además de lo anímico, te permite jugar todos los partidos de local y te saltas una llave, vas directo a semifinal”, confesó el delantero en conversación con Zona de Gigantes de Radio El Loa.

Gotti remarcó que cada detalle cuenta cuando se juega por el ascenso. “Mientras más arriba termines, mejor. Lo necesitamos por nosotros, por la gente y por el club”, apuntó, dejando claro que Cobreloa no se conforma solo con la Liguilla.

⚽ La última fecha, una prueba de fuego en Calama

Con el impulso del fallo y un estadio que promete estar lleno, los Zorros del Desierto afrontarán su último desafío con la esperanza de quedar a un paso del sueño del regreso a Primera División.