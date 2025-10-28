La Primera B 2025 llega a su punto más alto con un cierre digno de película. Deportes Copiapó vs U de Concepción llegan igualados con 52 unidades y se jugarán el ascenso directo este sábado, a las 16:00 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El “León” de Atacama empató 0-0 con San Luis en Quillota —en la despedida de Humberto “Chupete” Suazo—, mientras que los penquistas vencieron 3-2 a Deportes Temuco y estiraron la definición hasta la última jornada. La tensión es total: el ganador subirá a Primera División, pero ¿qué ocurre si el partido termina igualado?

⚽ ¿Cómo se define el ascenso en caso de empate entre Copiapó vs U de Concepción?

Si el duelo finaliza en empate, no habrá campeón inmediato. Las Bases del Campeonato de Primera B 2025, en su artículo 83, letra b, establecen que si dos equipos terminan igualados en el primer lugar, el título se definirá en un partido único de desempate en cancha neutral.

“De producirse igualdad en puntaje en el primer lugar, se definirá al Campeón en un partido único, a disputarse en la fecha, estadio y horario que determine el Directorio de la ANFP asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales”, indica el reglamento oficial.

Ese encuentro definitorio se jugaría en una sede a determinar por la ANFP, y si termina empatado en los 90 minutos, se resolverá con serie única de lanzamientos penales, según lo estipulado por la IFAB.

🔥 ¿Quién asciende si gana Copiapó o U de Concepción?

El equipo que logre imponerse en el duelo de este sábado será proclamado campeón del Campeonato de Primera B 2025 y ascenderá directamente a la Primera División 2026, conforme al artículo 84 de las bases.

🏅 Si gana Deportes Copiapó: será campeón y volverá a la división de honor.

será campeón y volverá a la división de honor. 🟡 Si gana Universidad de Concepción: celebrará su regreso a Primera tras cuatro años.

En ambos casos, el perdedor clasificará automáticamente a las semifinales de la Liguilla de Ascenso, donde esperará rival de las llaves preliminares.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega el partido de definición entre Copiapó y U de Concepción?

De acuerdo con el reglamento, el Directorio de la ANFP, asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales, será el encargado de fijar fecha, sede y horario del eventual partido desempate.

Aunque aún no hay confirmación oficial, lo más probable es que se dispute en una cancha neutral del centro del país, para permitir la presencia de ambas hinchadas y garantizar condiciones seguras de organización.

📅 ¿Qué equipos jugarán la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B?

Según el artículo 85, la Liguilla reunirá a los equipos que terminen entre el 2° y 8° lugar de la tabla.

Los cruces iniciales serán:

3° vs 8°

4° vs 7°

5° vs 6°

Los tres ganadores se sumarán al 2° lugar del torneo en semifinales, y el vencedor de la gran final obtendrá el segundo ascenso a Primera División. Todas las series se jugarán con ida y vuelta, contarán con VAR, y se definirán por penales en caso de igualdad.