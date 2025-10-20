Noviembre traerá nervios de acero en la Primera B: siete clubes van por el segundo cupo al Campeonato Nacional 2026. Te explicamos cómo se juega, quiénes entran y cómo se define cada serie.

La Liguilla del Ascenso 2025 cierra la temporada con un playoff que entrega el último pasaje a Primera. El campeón de la fase regular sube directo y los clasificados del 2° al 8° disputan el segundo ascenso en llaves ida y vuelta, con ventaja de localía para el mejor ubicado. Así lo señalan las Bases ANFP 2025 y el sitio oficial del campeonato.

Con el torneo en la recta final, la tabla se comprime detrás del líder y todo se resolverá en las últimas jornadas: la Liguilla arranca apenas termine la fase regular.

📆 ¿Cuándo se juega la Liguilla del Ascenso 2025?

La Liguilla comenzará en noviembre de 2025, una vez finalizada la fase regular de la Primera B. Todas las llaves serán de ida y vuelta, y el equipo mejor ubicado en la tabla general definirá siempre como local.

📊 ¿Cuántos equipos juegan la Liguilla de Ascenso a Primera Chile?

Participan siete equipos:

Del 2° al 8° lugar de la tabla.

de la tabla. El 2° lugar avanza directo a semifinales.

avanza directo a semifinales. Del 3° al 8° juegan cuartos de final.

En caso de empate global, se define por penales.

🏟️ ¿Quién jugará la Liguilla de Ascenso? (situación al 20 de octubre de 2025)

Si la fase regular terminara hoy, los clasificados serían:

2° U de Concepción

3° San Marcos

4° Cobreloa

5° Santiago Wanderers

6° Antofagasta

7° Concepción

8° Rangers

📌 El que resulte campeón de la B (hoy Copiapó está en el podio) sube directo y no participa de la Liguilla.

🏟️ ¿Quién define de local en cada llave de playoff?

Siempre define de local el mejor ubicado en la tabla de la fase regular. Ese criterio se aplica en cuartos, semifinales y final de la Liguilla.

🎥 ¿Hay VAR en la Liguilla por el Ascenso?

En cada partido de ida y vuelta, el árbitro tendrá acceso al VAR para revisar:

Goles y anulaciones

Penales cobrados o no cobrados

Expulsiones directas o por doble amarilla

⬇️ ¿Quién desciende a la B 2025?

El último y penúltimo lugar de la tabla de la Primera División 2025 descenderá automáticamente a la Primera B. Hoy, el colista del torneo es Iquique (14 puntos).

⬆️ ¿Quién sube a Primera en 2025?

Campeón de la Primera B: ascenso directo.

ascenso directo. Ganador de la Liguilla: segundo ascenso.

✍️ En noviembre, la Primera B 2025 dejará claro quién está listo para dar el salto y quién deberá seguir remando en la categoría. Sigue junto Al Aire Libre todos los detalles del Ascenso en Chile.