U de Concepción se coronó campeón de la Primera B 2025 tras vencer a domicilio a Copiapó por 0-3 y logró su ansiado retorno a la categoría de honor del fútbol chileno, a la que cayó en 2021 (temporada 2020 prolongada por la pandemia del Covid-19) en un recordado duelo por la permanencia ante Colo Colo.

Este año el elenco penquista armó un grupo fuerte, con jugadores experimentado y jóvenes, que lograron el complemento perfecto para devolverle la alegría a este club.

💎 Las figuras de U de Concepción campeón de la Primera B

Toda gran orquesta parte con un gran director y así lo ha sido el entrenador Cristian “La Nona” Muñoz: se le negó el ascenso en 2024 con AC Barnechea, pero en 2025 lo concretó con U de Concepción, mostrando grandes condiciones como líder.

La experiencia en este equipo la aportaron dos hombres que ven la cancha de frente: el portero Cristian Campestrini (45 años) y Osvaldo González (41), claves para darle solidez a la defensa y el grado de jerarquía que requiere cualquier grupo de jugadores. En el caso del golero parece que lo tendremos por largo tiempo, ya que quiere jugar hasta los 50 años.

Cristopher Medina y Jeison Fuentealba llegaron a darle gran equilibrio en la mitad de la cancha. Fuentealba, a préstamo desde U de Chile, ha refrendado las grandes condiciones que tiene y las ha explotado con la continuidad que ha tenido en el Campanil.

Luis Rojas, quien llegó a mitad de año desde Italia, le ha dado un aire fresco al equipo, no necesariamente desde la titularidad, pero sí ayudando a destrabar partidos que son complejos. Además fue autor de uno de los goles que devolvió al equipo penquista a la Primera División.

Los goles, en tanto, corrieron por parte de Iam González: son 12 las conquistas del goleador del equipo y bastión en el área rival para consolidar el buen juego de “La Nona” Muñoz, y como “goles son amores”, es uno de los futbolistas más importantes de los penquistas.

