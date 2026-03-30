Este lunes sigue la Copa de la Liga, en la cuenca del Bíobío y por la fecha 3 por el Grupo B, Universidad de Concepción se enfrenta a Ñublense en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Desde las 20:30 horas podría comenzar a definirse el cupo de la zona, ya que se miden primero con segundo.
Aunque la resolución del grupo podría tener un condimento más, según el resultado entre Cobresal y U Católica.
¿Quién transmite en vivo U de Concepción vs Ñublense?
Para ver el partido de U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.
- 📡 TV: TNT Sports Premium
- 💻 Streaming: HBO Max
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026?
U de Concepción vs Ñublense se enfrentan este lunes 30 de marzo a las 20:30 horas por una nueva fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo
- 📆 Fecha: Lunes 30 de marzo
- 🕛 Horario: 20:30 horas
- 🏟️ Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo
Árbitros del partido entre U de Concepción vs Ñublense
La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026.
- Árbitro: Nicolás Pozo
- 1er asistente: Diego Vidal
- 2do asistente: Rodrigo Concha
- Cuarto árbitro: Matías Valenzuela
- VAR: Manuel Vergara
- AVAR: Rodrigo Rivera
Formación de U de Concepción vs Ñublense
Posible formación: Santiago Silva; Jorge Espejo, David Retamal, Leonel González, Yerko Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Cristopher Mesías; Jeison Fuentealba, Agustín Ursi y Diego Sabando.
DT: Facundo Gareca.
Formación de Ñublense vs U de Concepción
Posible formación: Hernán Muñoz; Diego Céspedes, Carlos Salomón, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón; Ignacio Tapia, Lucas Molina y Matías Plaza; Franco Rami y Daniel Saavedra.
DT: Juan José Ribera.