Este lunes sigue la Copa de la Liga, en la cuenca del Bíobío y por la fecha 3 por el Grupo B, Universidad de Concepción se enfrenta a Ñublense en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Desde las 20:30 horas podría comenzar a definirse el cupo de la zona, ya que se miden primero con segundo.

Aunque la resolución del grupo podría tener un condimento más, según el resultado entre Cobresal y U Católica.

¿Quién transmite en vivo U de Concepción vs Ñublense?

Para ver el partido de U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026?

U de Concepción vs Ñublense se enfrentan este lunes 30 de marzo a las 20:30 horas por una nueva fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo

📆 Fecha: Lunes 30 de marzo

Lunes 30 de marzo 🕛 Horario: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo

Árbitros del partido entre U de Concepción vs Ñublense

La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026.

Árbitro: Nicolás Pozo

Nicolás Pozo 1er asistente: Diego Vidal

Diego Vidal 2do asistente: Rodrigo Concha

Rodrigo Concha Cuarto árbitro: Matías Valenzuela

Matías Valenzuela VAR: Manuel Vergara

Manuel Vergara AVAR: Rodrigo Rivera

Formación de U de Concepción vs Ñublense

Posible formación: Santiago Silva; Jorge Espejo, David Retamal, Leonel González, Yerko Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Cristopher Mesías; Jeison Fuentealba, Agustín Ursi y Diego Sabando.

DT: Facundo Gareca.

Formación de Ñublense vs U de Concepción

Posible formación: Hernán Muñoz; Diego Céspedes, Carlos Salomón, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón; Ignacio Tapia, Lucas Molina y Matías Plaza; Franco Rami y Daniel Saavedra.

DT: Juan José Ribera.