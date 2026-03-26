Tras la abrupta salida de Juan Cruz Real por motivos personales, la banca de Universidad de Concepción ya tiene su reemplazo. La dirigencia del elenco penquista afina en estas horas los últimos detalles para oficializar la llegada del uruguayo Leonardo Ramos, un técnico con experiencia internacional, pero que retorna al fútbol chileno precedido por magros recuerdos en suelo nacional y una gravísima acusación que remeció a la liga de su país.

¿Cuál es la denuncia por cobros que marcó a Leonardo Ramos?

Aunque ostenta un gran currículum en su país, el nombre de Leonardo Ramos generó un enorme revuelo en 2020 por motivos netamente extrafutbolísticos. El exfutbolista Marcelo Sosa lo apuntó directamente en la emisora uruguaya Sport Radio 890 con una declaración de grueso calibre sobre la etapa del DT en Danubio: “Tuve problemas con él porque le pedía plata a algunos futbolistas para jugar“. Si bien este insólito hecho nunca llegó a comprobarse legalmente, la acusación empañó fuertemente su figura y es un fantasma que resurge justo en su llegada al sur de Chile.

¿Cómo le fue a Leonardo Ramos en Chile?

Ramos no es un desconocido en nuestro país. En 2003 tuvo un paso para el olvido como jugador defendiendo la camiseta de Colo Colo. Trece años después, en 2016, regresó al país como entrenador de Unión La Calera, un proceso que terminó de la peor forma con el descenso del equipo cementero.

Pese a este oscuro historial en Chile, el charrúa logró reivindicarse en el extranjero: fue campeón de Primera División con Danubio en la temporada 2013-2014 y alcanzó la gloria con Peñarol, donde conquistó el título en 2017 y la Supercopa de Uruguay en 2018.

El partido que selló el descenso de Unión La Calera en 2016 / © Photosport

¿Cuándo llega Leonardo Ramos a la U de Concepción?

Con su última experiencia dirigiendo al Al-Tai de Arabia Saudita, Ramos vuelve a Sudamérica buscando que la tercera sea la vencida en el fútbol chileno.

Tras la salida de Juan Cruz Real, el equipo quedó momentáneamente bajo el mando de su asistente, Facundo Gareca, mientras la dirigencia de Universidad de Concepción aceleraba la búsqueda de un nuevo DT.

Según los últimos reportes, el club espera sellar la firma de Leonardo Ramos este mismo jueves, entregándole las llaves del plantel para intentar enderezar el rumbo en la presente temporada.

En resumen