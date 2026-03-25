Universidad de Concepción y Cobresal se enfrentarán en la Fecha 2 del Grupo B de la Copa de la Liga 2026, que comparten con Universidad Católica y Ñublense. El Campanil busca sumar sus primeros puntos tras caer en el Claro Arena, mientras que el cuadro minero intentará superar a la UC en la tabla y alcanzar las 4 unidades.

El encuentro está programado para este jueves 26 de marzo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en un duelo clave donde ambos equipos necesitan comenzar a sumar de a tres para no perder terreno en el grupo.

¿Quién transmite U de Concepción vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026?

Para ver el compromiso de Universidad de Concepción y Cobresal debes acceder a la señal de cable de TNT Sports Premium o la plataforma de streaming de TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026?

Universidad de Concepción y Cobresal se enfrentarán este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas por la Fecha 2 del Grupo B en la Copa de la Liga 2026.

📆 Fecha: Jueves 26 de marzo

Jueves 26 de marzo 🕣 Horario: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Ester Roa Rebolledo de Concepción

Árbitros del partido de Universidad de Concepción vs Cobresal

Árbitro: Víctor Abarzúa

Víctor Abarzúa 1er asistente: Ignacio Cerda

Ignacio Cerda 2do asistente: Felipe Canio

Felipe Canio 4to árbitro: Matías Valenzuela

Matías Valenzuela VAR: José Cabero

José Cabero AVAR: Manuel Vergara

¿Cómo llegan Universidad de Concepción y Cobresal a este partido?

Universidad de Concepción viene de una dura derrota por 2-1 ante Universidad Católica, en un partido marcado por incidentes. El “Campanil” llega con la obligación de sumar de a tres, considerando su condición de local y la necesidad de no quedar en el fondo de la tabla del Grupo B.

Por su parte, Cobresal viene de un amargo empate 1-1 ante Ñublense en la Copa de la Liga 2026. El cuadro minero buscará un triunfo que le permita escalar en la tabla e incluso alcanzar el liderato del grupo, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Universidad Católica y Ñublense.

Probable XI de la U de Concepción vs Cobresal por la Copa de la Liga 2026

Posible formación: Santiago Silva; Jorge Espejo, David Retamal, Leonel González, Yerko Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Cristopher Mesías; Jeison Fuentealba, Agustín Ursi y Diego Sabando. DT: Facundo Gareca.

Probable XI de la Cobresal vs U de Concepción por la Copa de la Liga 2026

Posible formación: Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Antonio Castillo; Franco Farías, Julián Brea y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.