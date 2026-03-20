Cobresal y Ñublense se verán las caras en la nueva Copa de la Liga 2026, en un duelo válido por la primera fecha del Grupo B, que también integran Universidad Católica y Universidad de Concepción. Ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho en la lucha por el cupo a la Copa Libertadores 2027.

Los equipos llegan con realidades opuestas. Los Mineros arrastran una racha de cuatro derrotas consecutivas entre el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana, mientras que los Diablos Rojos atraviesan un mejor momento y se ubican en la tercera posición de la Liga de Primera.

¿Quién transmite Cobresal vs Ñublense EN VIVO?

El partido entre Cobresal y Ñublense por la fecha 1 de la Copa de la Liga será transmitido EN VIVO por TV y streaming.

Señales confirmadas:

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¿A qué hora juegan Cobresal vs Ñublense por la Copa de la Liga?

📆 21 de marzo de 2026

⏰ 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio El Cobre, El Salvador

🏆 Fecha 1 – Grupo B – Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver GRATIS Cobresal vs Ñublense?

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¿Cómo llega Cobresal al debut en la Copa de la Liga?

El elenco minero llega con la urgencia de lavar sus heridas. En su último partido por el Campeonato Nacional, sufrieron un duro revés tras caer goleados por 2-5 ante Deportes Limache, el equipo revelación del torneo, resultado que encendió las alarmas en la zaga nortina.

A pesar de este tropiezo, el equipo buscará hacerse fuerte en la altitud del Estadio El Cobre. La Copa de la Liga asoma como el escenario ideal para que el Gustavo Huerta ajuste las piezas defensivas y el plantel recupere la confianza extraviada en el torneo regular.

¿Cómo llega Ñublense para enfrentar a Cobresal?

El cuadro de los “Diablos Rojos” llega tras protagonizar un partido de alto impacto. En la séptima fecha de la Liga de Primera, rescataron un intenso empate 2-2 frente a Deportes La Serena, gracias a un agónico gol de Franco Rami en los minutos finales (87′).

Esta muestra de carácter y rebeldía en los últimos pasajes del partido dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico comandado por Juan José Ribera. Ahora, Ñublense buscará aprovechar ese impulso anímico para dar el golpe como visitante y arrancar con el pie derecho su participación en el Grupo B del nuevo certamen copero.

La formación de Cobresal vs Ñublense

Posible formación: Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Agustin Nadruz, Branco Ramírez, César Yanis, Bryan Carvallo, Julián Brea; Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta

La formación de Ñublense vs Cobresal

Posible formación: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastian Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Fernando Ovelar, Giovanny Ávalos, Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera

Los árbitros de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Árbitro: Cristian Galaz

Asistente 1: Sebastian Castro

Asistente 2: Ariel Armijo

Cuarto árbitro: Dayared Ramirez

VAR: Hector Jona

AVAR: Claudio Díaz

Historial reciente entre Cobresal vs Ñublense

Últimos enfrentamientos:

Ñublense 5-0 Cobresal (17-12-2025)

Cobresal Cobresal 1-1 Ñublense (22-06-2025)

Ñublense Ñublense 1-0 Cobresal (14-09-2024)

Cobresal Cobresal 2-2 Ñublense (20-04-2024)

Ñublense Ñublense 1-2 Cobresal (06-08-2023)

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