🔴 EN JUEGO | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Ñublense 1 – 0 Deportes La Serena: 31′: Giovanny Ávalos (ÑUB)
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 20:30 hrs (Chile)
📍 Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán, Chile

Ñublense vs La Serena, minuto a minuto

¿Dónde ver Ñublense vs La Serena EN VIVO?

El partido entre Ñublense y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium
💻 HBO Max

La Previa de Ñublense vs La Serena

Este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán será escenario del cierre de la jornada dominical de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Ñublense recibe a Deportes La Serena.

Ñublense llega como uno de los líderes del torneo, producto de cuatro partidos sin derrota que incluyen victorias ante Deportes Concepción y Unión La Calera. 

Deportes La Serena llegó con 8 puntos al cierre de la fecha 6. Los Papayeros, que vienen de una racha irregular tendrán el desafío de cortar esa tendencia en el Oyarzún.

Formaciones de Ñublense y Deportes La Serena

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Giovanniy Campusano; Giovanny Ávalos, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.

Formación de La Serena

Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro; Joaquin Gutiérrez, Diego Rubio y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Estadísticas del Ñublense vs La Serena

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Atlético Ñublense
15/03/2026 20:30
0
0
Primera parte
La Serena
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Atlético Ñublense
3-4-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Felipe Campos 5
Felipe
Campos
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Sebastian Valencia 15
Sebastian
Valencia
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Fernando Ovelar 7
Fernando
Ovelar
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Giovanny Avalos 29
Giovanny
Avalos
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 3
    Carlos Salomon
  • 6
    Pablo Calderon
  • 9
    Franco Rami
  • 10
    Matias Plaza
  • 11
    Lucas Molina
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Cespedes
  • 22
    Alex Valdes
La Serena
4-3-3
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Joaquin Gutierrez 16
Joaquin
Gutierrez
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 23
    Matias Marin
  • 28
    Joan Orellana
  • 19
    Bastian Sandoval
  • 27
    Cristobal Sepulveda
  • 34
    Nicolas Stefanelli
  • 20
    Milovan Velasquez
  • 2
    Andres Zanini
2
Faltas Cometidas
0
0
Fuera de Juego
0
42
Posesión de Balón
58
0
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
0
5
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
1
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
2
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
Últimos enfrentamientos
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