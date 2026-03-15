🔴 EN JUEGO | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Ñublense 1 – 0 Deportes La Serena: 31′: Giovanny Ávalos (ÑUB)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán, Chile

Ñublense vs La Serena, minuto a minuto

¿Dónde ver Ñublense vs La Serena EN VIVO?

El partido entre Ñublense y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Ñublense vs La Serena

Este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán será escenario del cierre de la jornada dominical de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Ñublense recibe a Deportes La Serena.

Ñublense llega como uno de los líderes del torneo, producto de cuatro partidos sin derrota que incluyen victorias ante Deportes Concepción y Unión La Calera.

Deportes La Serena llegó con 8 puntos al cierre de la fecha 6. Los Papayeros, que vienen de una racha irregular tendrán el desafío de cortar esa tendencia en el Oyarzún.

Formaciones de Ñublense y Deportes La Serena

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Giovanniy Campusano; Giovanny Ávalos, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.

Formación de La Serena

Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro; Joaquin Gutiérrez, Diego Rubio y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Estadísticas del Ñublense vs La Serena