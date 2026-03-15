🔴 EN JUEGO | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Ñublense 1 – 0 Deportes La Serena: 31′: Giovanny Ávalos (ÑUB)
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 20:30 hrs (Chile)
📍 Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán, Chile
Ñublense vs La Serena, minuto a minuto
¿Dónde ver Ñublense vs La Serena EN VIVO?
El partido entre Ñublense y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
📺 TNT Sports Premium
💻 HBO Max
La Previa de Ñublense vs La Serena
Este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán será escenario del cierre de la jornada dominical de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Ñublense recibe a Deportes La Serena.
Ñublense llega como uno de los líderes del torneo, producto de cuatro partidos sin derrota que incluyen victorias ante Deportes Concepción y Unión La Calera.
Deportes La Serena llegó con 8 puntos al cierre de la fecha 6. Los Papayeros, que vienen de una racha irregular tendrán el desafío de cortar esa tendencia en el Oyarzún.
Formaciones de Ñublense y Deportes La Serena
Formación de Ñublense
Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Giovanniy Campusano; Giovanny Ávalos, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.
Formación de La Serena
Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro; Joaquin Gutiérrez, Diego Rubio y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.
Estadísticas del Ñublense vs La Serena
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Perez
Campos
Bosso
Valencia
Graciani
Reyes
Rivera
Campusano
Ovelar
Jeraldino
Avalos
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
3Carlos Salomon
-
6Pablo Calderon
-
9Franco Rami
-
10Matias Plaza
-
11Lucas Molina
-
16Diego Sanhueza
-
18Diego Cespedes
-
22Alex Valdes
Lanzillotta
Gutierrez
Delgado
Alarcon
Dinamarca
Escalante
Mac
Allister
Chamorro
Gutierrez
Rubio
Vargas
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
23Matias Marin
-
28Joan Orellana
-
19Bastian Sandoval
-
27Cristobal Sepulveda
-
34Nicolas Stefanelli
-
20Milovan Velasquez
-
2Andres Zanini