La Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 cierra la jornada con un clásico del sur de Chile: Deportes Concepción recibe a Ñublense en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, el mismo escenario donde los Lilas buscan marcar diferencia jugando en casa.

Los Lilas llegan en alza: vienen de protagonizar la gran sorpresa de la Fecha 5 al vencer 1-0 al vigente campeón Coquimbo Unido, con gol de Leonardo Valencia.

Por su parte, Ñublense llega como uno de los equipos más sólidos del torneo: es 6.° con 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 1 derrota), aunque viene de sufrir su primera derrota de la temporada al caer 1-2 ante Universidad Católica. Los Diablos Rojos buscan recuperar el invicto de visitante con el goleador Ignacio Jeraldino, quien marca 3 de los 5 goles del equipo en el campeonato.

Concepción vs Ñublense, minuto a minuto