Un duelo con alta carga emocional cerró la jornada de viernes en el Campeonato Nacional, Deportes Concepción recibió a Ñublense en el Estadio Ester Roa Rebolledo con la intención de conseguir su segunda victoria en el certamen y salir de la parte baja de la tabla. Mientras que los Diablos Rojos con un triunfo se encumbrarían en la parte alta de la tabla.

Los goles de Concepción vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

La primera anotación del encuentro fue de Gabriel Graciani en el minuto 29′ y la faena la cerró Diego Sanhueza en el 88′, decretando el 0-2 y pudieron llevarse los tres puntos desde la cuenca del BíoBío al Ñuble.

Estadísticas de Concepción vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Deportes Concepción 0 1 Primera parte Atlético Ñublense Nelson Sepulveda 13′

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Ñublense?

Concepción

🆚 Audax Italiano

🏟️ Bicentenario de La Florida

📆 Viernes 13 de marzo

🕛 20:00 horas

Ñublense

🆚 La Serena

🏟️ Estadio Nelson Oyarzún

📆 Domingo 15 de marzo

🕣 20:30 horas