Universidad Católica volvió de Chillán con tres puntos y el segundo lugar en la tabla del Campeonato Nacional 2026, pero no solo eso quedó registrado tras el 2-1 ante Ñublense. El cierre del partido, marcado por reclamos y revisiones del VAR, terminó trasladándose al plano formal.

El árbitro Fernando Véjar incluyó en su informe una frase textual de Daniel Garnero una vez terminado el compromiso. Y cuando una declaración queda estampada en el documento oficial del juez, el escenario cambia: ya no es solo molestia post partido, es materia revisable.

¿Qué dice el informe arbitral sobre Daniel Garnero tras el Ñublense vs Universidad Católica?

El escrito redactado por Véjar consigna lo siguiente respecto del técnico cruzado:

“Conducta inadecuada dentro del banco. Finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘Son un desastre’”.

La frase quedó formalmente registrada. En estos casos, el Tribunal de Disciplina evalúa si la conducta amerita sanción, advertencia o archivo, considerando contexto y antecedentes.

¿Por qué hubo tanta tensión arbitral en el triunfo de la UC en Chillán?

El partido estuvo cruzado por intervenciones reiteradas del VAR. Las expulsiones de Gary Medel y Branco Ampuero fueron revisadas, al igual que la jugada que terminó en penal para la UC en los descuentos del primer tiempo, que significó el 1-1 parcial.

Desde la banca cruzada hubo reclamos constantes por el criterio aplicado, mientras que en Ñublense también cuestionaron la conducción del juez. La sensación general fue que el árbitro perdió protagonismo ante las revisiones, lo que aumentó la fricción en el cierre.

¿Qué dijo Juan José Ribera sobre el arbitraje de Fernando Véjar?

El técnico de Ñublense también expresó su molestia tras el partido. Señaló:

“Hoy no mantuvo ninguna decisión. El VAR le cambió todo y me parece exagerado. Una cosa es revisar jugadas finas y otra es que ninguna determinación del árbitro principal sea sostenida”.

Y agregó: “El partido estaba caliente, nos jugábamos mucho. Entiendo que el VAR es importante, pero el árbitro debe vivir y sentir lo que pasa en el campo. Hoy se demoraron mucho en cada revisión y eso le quitó fluidez al juego”.

Las declaraciones evidencian que la controversia fue transversal y no exclusiva de la UC.

¿Cómo queda Universidad Católica en la tabla tras la fecha 5?

Con la victoria en Chillán, Universidad Católica llegó a 10 puntos en cinco fechas y se ubicó en el segundo lugar, a una unidad del líder Deportes Limache (11). El registro cruzado suma tres triunfos, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y 7 en contra.

En lo deportivo, el arranque es competitivo. El eventual frente disciplinario es ahora el punto a observar.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La agenda inmediata de la UC es la siguiente:

📅 Sábado 7 de marzo

🕒 20:30 horas

📍 Estadio El Teniente

O’Higgins vs Universidad Católica

📅 Sábado 14 de marzo

🕒 20:30 horas

📍 San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica vs Everton

Mientras el equipo prepara el próximo desafío, el foco también estará en si el Tribunal decide abrir procedimiento tras el informe arbitral.

En resumen

La UC venció 2-1 a Ñublense en Chillán.

El partido tuvo múltiples intervenciones del VAR y dos expulsiones cruzadas.

El informe arbitral consignó que Garnero dijo: “Son un desastre”.

La frase quedó registrada oficialmente y podría ser revisada por el Tribunal.

Universidad Católica suma 10 puntos y es escolta del líder.

Su próximo duelo será ante O’Higgins en Rancagua.

Sigue toda la cobertura de Universidad Católica en AlAireLibre.cl con análisis, tabla actualizada y cualquier resolución que pueda surgir tras el informe arbitral.