U Católica derrotó por 2-1 a Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, en el duelo que puso fin a la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, con dos elencos interesados en la parte alta de la tabla de posiciones.

Este resultado deja Los Cruzados en el segundo puesto de la competencia con 10 puntos, mientras que los Diablos Rojos (que tenían la opción de subirse a la cima del torneo) quedron sextos con ocho unidades.

Los goles de Ñublense vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Ignacio Jerladino abrió la cuenta en los 26’ para Ñublense, mientras que Fernando Zampedri lo igualó en los 45+10’, ambos tantos a través de lanzamiento penal.

En el segundo tiempo ambas escuadras se neutralizaron bien, pero la UC estaba esperando su momento, el que llegó en los 90’ a través de Zampedri.

En la última jugada del encuentro fue Nicola Pérez a buscar el empate en el elenco chillanejo, sin poder cabecear en un tiro de esquina, por lo que el elenco precordillerano tuvo el tercer tanto del encuentro sin arquero, pero terminó fallando de forma increíble.