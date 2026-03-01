La Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 cierra con un duelo de alto voltaje entre el cuarto y el quinto de la tabla: Ñublense recibe a Universidad Católica en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, arbitrado por Fernando Vejar Díaz.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Gastón Coyette, llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo: 8 puntos con 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas, manteniéndose invictos en lo que va del certamen. En casa son especialmente fuertes y cuentan con el goleador Ignacio Jeraldino como referente ofensivo, con 2 anotaciones en 4 partidos. Sus últimas tres presentaciones incluyen victoria ante Deportes Concepción, empate ante Deportes Limache y el empate frente a Unión La Calera.

Por su parte, Universidad Católica llega con 7 puntos y un registro de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los Cruzados, conducidos por Ariel Holan, suman puntos en casa pero solo han conseguido 1 punto de visitante en todo el torneo, autocrítica que ya reconoció el propio plantel. El delantero Fernando Zampedri es la principal amenaza goleadora con presencia en los cuatro partidos. El historial reciente favorece a la UC: victoria 1-0 en el Claro Arena en octubre de 2025 y un empate 1-1 en Chillán el mismo año.

Ñublense vs U Católica, minuto a minuto