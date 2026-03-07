Deportes Concepción atraviesa un inicio complejo en su regreso al Campeonato Nacional del fútbol chileno. El equipo penquista volvió a jugar en el Estadio Ester Roa Rebolledo con la intención de hacerse fuerte en casa, pero los resultados no han acompañado en las primeras jornadas del torneo.

La última derrota ante Ñublense aumentó la presión sobre el plantel y sobre el técnico Patricio Almendra, quien debió salir a explicar el difícil momento que vive el “León de Collao” en la máxima categoría.

Patricio Almendra y Deportes Concepción enfrentan críticas tras derrota con Ñublense

El entrenador Patricio Almendra reconoció que Deportes Concepción dejó escapar una oportunidad importante en el partido ante Ñublense. El técnico analizó el encuentro y asumió responsabilidad por el rendimiento del equipo. En conversación con TNT Sports, el DT explicó que el equipo no logró acomodarse durante gran parte del compromiso.

“Vamos a ver a puertas cerradas qué podemos hacer para revertir esta situación. No ha sido fácil desde el inicio, hemos probado distintas opciones y sistemas, pero en este partido no supimos acomodarnos”, señaló.

El análisis del técnico del León de Collao tras el partido

Almendra también destacó que el equipo tuvo algunos momentos de reacción durante el segundo tiempo, aunque no fueron suficientes para cambiar el resultado del partido. “Tuvimos 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. El resto fue todo forzado y el responsable de eso soy yo”, afirmó el entrenador.

Además, el técnico valoró el rendimiento del rival y reconoció que Ñublense supo aprovechar mejor las situaciones del partido. “Ñublense hizo un partido muy bueno y el segundo tiempo nos mata. Dejamos escapar este partido”, agregó.

Deportes Concepción busca respuestas en medio de un complejo inicio

El regreso de Deportes Concepción a Primera División ha estado marcado por resultados irregulares. Hasta ahora, el equipo sólo registra un triunfo desde su retorno a la categoría, conseguido frente a Coquimbo Unido.

El panorama en la tabla tampoco es sencillo aunque la sanción contra Unión La Calera le da al cuadro penquista un poco de aire, pero sigue ubicado en los últimos puestos del campeonato.

Ante este escenario, Almendra aseguró que evaluará el rendimiento de sus dirigidos para enfrentar los próximos desafíos. “La convicción en el trabajo está, pero tenemos que ver la respuesta del plantel ante lo que sucede ahora. Hay que ver qué jugadores están preparados para este momento y cuáles tendrán que esperar”, concluyó el entrenador.